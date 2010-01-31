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Секреты "Фехтовальщика" Су-24 собрали на видео

31.01.2018 Российская газета 324 0
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Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24
Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24.
Источник: rg.ru

15 лет назад в России завершилось серийное производство тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24 (по кодификации НАТО - Fence, то есть "Фехтовальщик"), за все время было выпущено около 1400 таких боевых машин различной модификации. Но, несмотря на солидную историю, модернизированные Су-24 остаются одним из основных самолетов ВКС России.



Свою эффективность бомбардировщики доказали и в ходе недавней антитеррористической кампании в Сирии, где на их долю пришлась почти половина из 18 тысяч боевых вылетов российской авиации. О преимуществах Су-24 в специальном видеоролике, выложенном в Сеть, рассказал телеканал "Звезда".

Одной из особенностей этого бомбардировщика является крыло изменяемой стреловидности, что повышает взлетно-посадочные характеристики машины. Благодаря бортовому оборудованию Су-24 может поражать цели в сложных метеоусловиях и в любое время суток, а система автоматического управления полетом с огибанием рельефа местности позволяет эффективнее выполнять боевые задачи на малых высотах. Максимальная скорость составляет 1700 километров в час.

Предельная масса боевой нагрузки Су-24 - 7,5 тонны, калибр бомб варьируется от 100 до 1500 килограммов, кроме того бомбардировщик вооружается как управляемыми, так и неуправляемыми ракетами.

Проектировался самолет в годы холодной войны под задачи того времени. Главным предназначением Cу-24 было донести и сбросить на врага одну тактическую ядерную бомбу. Этим объясняется и малая бомбовая нагрузка, и сверхзвуковая скорость, и сверхмалая высота - эти качества должны были помочь бомбардировщику преодолеть систему ПВО. Кстати, летчики отмечают хорошую сбалансированность самолеты при полетах в экстремальных режимах. "На сверхмалой и сверхзвуке летит ровно, устойчиво, как утюжок", - рассказали пилоты.


Алексей Иванов
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-24
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО

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