Военные сформируют отряды для очистки островов Врангеля и Большой Шантар
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В 2018 году на острове Врангеля соберут более 600 тонн металлолома. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Баранов
ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Экологические отряды Восточного военного округа, которые в этом году займутся очисткой островов Врангеля в Арктике и Большой Шантар в Охотском море, будут сформированы до конца февраля, сообщает округ.
"В Восточном военном округе началась подготовка для организации работы сводных экологических подразделений, которые в текущем году продолжат работы на острове Врангеля и Большой Шантар, отряды будут сформированы до конца февраля текущего года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на острове Врангеля впервые работы будут производиться в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный. Планируется собрать и вывезти судами сторонних организаций около 2,5 тысячи металлических бочек с различным мусором общей массой более 320 тонн. Помимо этого необходимо будет спрессовать около 300 тонн пустых металлических бочек, которые вывезут в 2019 году. Здесь проведут рекультивацию около пяти гектаров земли, очищенной от мусора.
На острове Большой Шантар планируется собрать и разрезать крупногабаритный металлолом, спрессовать металлические бочки общим весом более 110 тонн. Будут демонтированы около 20 разрушенных зданий, рекультивировано около 1,5 тысячи квадратных метров земли. Уточняется, что на острове Врангеля военные экологи начнут работы в июне, на острове Большой Шантар - в июле. Завершатся работы осенью.
Остров Большой Шантар - самый большой из островов Шантарского архипелага, расположенного в Охотском море. Здесь уникальная природа, создан национальный парк и планируется развивать туризм.
Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Остров входит в состав одноименного заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С октября 2014 года на острове Врангеля на дежурстве по охране воздушных рубежей России находятся подразделения Восточного военного округа. До 1990-х годов на острове также находились воинские части.
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30.01.2018
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