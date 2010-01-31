Су-27 перехватил американский самолет-разведчик у границы России



Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США. Архивное фото.

Источник: © Фото : U.S. European Command Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США. Архивное фото.Источник: © Фото : U.S. European Command

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Су-27 перехватил вблизи границы с Россией самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США, сообщили в Минобороны.

Около полудня дежурные средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель над нейтральными водами Черного моря, движущуюся в сторону российской территории.

Су-27 приблизился к самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская нарушения российских границ, рассказали в ведомстве.

После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от российской территории, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

При этом Пентагон назвал перехват "небезопасным". В ведомстве рассказали, что Су-27 был на очень близком расстоянии от американского самолета.

В Минобороны, в свою очередь, отметили, что истребитель действовал без нарушений. "Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было", - говорится в сообщении ведомства.