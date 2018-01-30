Американцы запасаются перехватчиками баллистических ракет

Корректор 3227

№2 30.01.2018 10:54 штурм сообщ. №1 Цитата, Понятно, что в случае ядерной войны мы ответим, а вот в случае атаки одной- двух ракет запущенных где нибудь в С.Корее и внезапно сменивших курс с Японии на наши Владивосток и Хабаровск? Правильная мысль. Принцип гарантированного взаимного уничтожения больше не работает. И за столом стратегической игры на выживание уже больше трех игроков. А у нас концентрированная промышленность, урбанизация 80 %, а в результате "оптимизации" армии все тоже концентрировано и запасных баз нет. Проста сказка.

Теперь неприемлемый ущерб может нам нанести даже Северная Корея. Да какая Корея, достаточно банальных террористов, они же теперь все с государственной поддержкой, и террористами являются только по методам, а по факту классические ЧВК.

Живем в мире иллюзий и либеральной демагогии. Политическая шизофрения крепчает.

США то можно понять с их программой ПВО/ПРО. Им на собственное население плевать, и ломают голову как от большей части избавиться. И программа ПРО/ПВО у них имеет скорее политическое значение чем практическое военное. Да и военное скорее наступательное чем оборонительное. Правильная мысль. Принцип гарантированного взаимного уничтожения больше не работает. И за столом стратегической игры на выживание уже больше трех игроков. А у нас концентрированная промышленность, урбанизация 80 %, а в результате "оптимизации" армии все тоже концентрировано и запасных баз нет. Проста сказка.Теперь неприемлемый ущерб может нам нанести даже Северная Корея. Да какая Корея, достаточно банальных террористов, они же теперь все с государственной поддержкой, и террористами являются только по методам, а по факту классические ЧВК.Живем в мире иллюзий и либеральной демагогии. Политическая шизофрения крепчает.США то можно понять с их программой ПВО/ПРО. Им на собственное население плевать, и ломают голову как от большей части избавиться. И программа ПРО/ПВО у них имеет скорее политическое значение чем практическое военное. Да и военное скорее наступательное чем оборонительное.