Американцы запасаются перехватчиками баллистических ракет
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Пуск ракеты-перехватчика системы THAAD.
Источник: lockheedmartin.com
Соединённые Штаты продолжают наращивать возможности противоракетной обороны. Вчера, 27 января, пресс-служба корпорации Lockheed Martin сообщила о том, что Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) заказало производство новой партии ракет-перехватчиков на сумму $459 млн.
В Lockheed Martin указывают, что всего за 2017-2018 годы американское правительство заказало ракет-перехватчиков на сумму $1,28 млрд — все они предназначены для систем Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) американской армии.
THAAD является ключевым элементом американской системы противоракетной обороны, защищая военные объекты, населённые пункты и критически важную инфраструктуру от баллистических ракет ближнего и среднего радиусов действия. На сегодняшний день MDA получило уже более 200 ракет-перехватчиков, все 15 тестовых пусков оказались успешными.
THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Система была разработана корпорацией Lockheed Martin в 90-е годы, а в 2006 году стартовало серийное производство ракетных комплексов. На сегодня комплексы THAAD развёрнуты в США, Объединённых Арабских Эмиратах и Южной Корее, планируется их размещение в Японии и Саудовской Аравии.
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28.01.2018
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штурм
3464
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№1
30.01.2018 07:24
Где же наши ПРО? Москву закрыли кольцом из 80 противоракетной, но есть Питер, где 4 млн чел и ещё 12 городов - миллионников, дивизии РВСН, базы стратегов ТОФ и СФ.
Понятно, что в случае ядерной войны мы ответим, а вот в случае атаки одной- двух ракет запущенных где нибудь в С.Корее и внезапно сменивших курс с Японии на наши Владивосток и Хабаровск?
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Корректор
3227
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№2
30.01.2018 10:54
Цитата, штурм сообщ. №1
Понятно, что в случае ядерной войны мы ответим, а вот в случае атаки одной- двух ракет запущенных где нибудь в С.Корее и внезапно сменивших курс с Японии на наши Владивосток и Хабаровск?Правильная мысль. Принцип гарантированного взаимного уничтожения больше не работает. И за столом стратегической игры на выживание уже больше трех игроков. А у нас концентрированная промышленность, урбанизация 80 %, а в результате "оптимизации" армии все тоже концентрировано и запасных баз нет. Проста сказка.
Теперь неприемлемый ущерб может нам нанести даже Северная Корея. Да какая Корея, достаточно банальных террористов, они же теперь все с государственной поддержкой, и террористами являются только по методам, а по факту классические ЧВК.
Живем в мире иллюзий и либеральной демагогии. Политическая шизофрения крепчает.
США то можно понять с их программой ПВО/ПРО. Им на собственное население плевать, и ломают голову как от большей части избавиться. И программа ПРО/ПВО у них имеет скорее политическое значение чем практическое военное. Да и военное скорее наступательное чем оборонительное.
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