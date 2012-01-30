Производящий профессиональные средства связи, в том числе для космоса и флота, Ярославский радиозавод увеличил выручку по итогам 2017 года



ПАО "Ярославский радиозавод".

Источник: www.yarz.ru ПАО "Ярославский радиозавод".Источник: www.yarz.ru

В 2018 году предприятие уже имеет пакет заказов почти на 5 млрд рублей

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Рост выручки Ярославского радиозавода (ЯРЗ) в 2017 году превысил 17 процентов, сообщили "Интерфаксу-АВН" в концерне "РТИ".

"Выручка ПАО "Ярославский радиозавод" - лидера радиоэлектронной отрасли России по созданию профессиональных средств связи - составила по итогам 2017 года 7 млрд 439 млн рублей и в сравнении с 2016 годом возросла на 17,1%", - сообщили в "РТИ".

Там отметили, что прямые госконтракты на сумму 1 млрд 319,4 млн рублей Ярославский радиозавод (входит в концерн "РТИ") выполнил еще в ноябре минувшего года, а отгрузку продукции по контрактам, в которых предприятие стало соисполнителем работ, завершил в декабре.

На ЯРЗ производят портативные носимые средства связи КВ-, УКВ- и СВЧ-диапазонов, а также космическую бортовую аппаратуру связи и навигации, обеспечивающую определение места с помощью ГЛОНАСС/GPS. Здесь создают и обслуживают аварийно-спасательные средства связи для авиации и морского флота, работающие с использованием международной спутниковой системы поиска и спасания COSPAS-SARSAT, а также средства связи и управления для кораблей всех рангов ВМФ и судов речного флота. Наибольшим спросом пользуются корабельная радиостанция Р-620 и модернизированные бортовые авиационные радиостанции Р-862М1 и Р-863М1.

Как сообщил генеральный директор завода Сергей Якушев, предприятие полностью выполнило план по выручке.

"План по выручке мы выполнили на 100% и самое главное - исполнили все договоры, которых в 2017 году было свыше 600", - сказал С.Якушев, слова которого приводятся в сообщении "РТИ".

В Концерне отмечают, что на 2018 год "радиозавод уже заключил контракты на сумму 4,8 млрд рублей". Запланированный общий объем выручки в 2018 году составляет 7,5 млрд. рублей. В частности, к ярославским радиостанциям КВ-диапазона проявили интерес нефтегазодобывающие компании России. Эти радиостанции 5-го поколения (портативная Р-168-1КЕ, носимая P-168-5КНЕ, возимая Р-168-100КАЕ) прекрасно зарекомендовали себя как комплекс связи тактического звена управления (ТЗУ) для обмена информацией на местности со сложным рельефом.

Глава Концерна "РТИ" Максим Кузюк заявил, что сохранять лидирующие позиции Ярославскому заводу позволяют своевременные инвестиции в модернизацию производства.

"За последние годы на предприятии реконструирован цех сборки готовых изделий, построено новое механосборочное мелкосерийное производство, создан цех микроэлектроники, который соответствует восьмому классу чистоты. В минувшем году главные усилия мы сосредоточили на строительстве специализированного корпуса сборки и испытаний модулей полезной нагрузки перспективных отечественных спутников связи. Эта новая производственная площадка станет основой нашего совместного проекта с госкорпорацией "Роскосмос", который, уверен, позволит ярославцам занять свое место в многоуровневой космической кооперации", - сказал М.Кузюк, слова которогоприводятся в сообщении.

В целом общий объем инвестиционной программы Ярославского радиозавода в 2012-2017 годах превысил 2 млрд рублей.