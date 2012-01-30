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Путин обсудит с представителями "оборонки" опыт применения российского оружия в Сирии

30.01.2018 ТАСС 440 0
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Владимир Путин и Сергей Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу.
Источник: АО "Объедииненная авиастроительная корпорация"

Президент посетит военно-практическую конференцию в Национальном центре управления обороной РФ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит 30 января Национальный центр управления обороной Российской Федерации, где будет проходить военно-практическая конференция по итогам специальной операции в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В работе конференции примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, руководящий состав Минобороны России, представители госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые обсудят вопросы применения вооружения, военной и специальной техники в Сирийской Арабской Республике", - сообщили в пресс-службе.

"Будут проанализированы эффективность системы вооружения в целом и особенности применения отдельных образцов техники и вооружения, деятельность предприятий ОПК, в том числе по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию", - пояснили в Кремле. "Результаты конференции будут учтены при дальнейшей реализации государственной программы вооружений", - отметили в пресс-службе.
29.01.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

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