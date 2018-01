Российским военным базам спортивные приложения не угрожают, считает эксперт

Авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские военные базы невозможно обнаружить при помощи приложений - спортивных трекеров, их безопасности ничего не угрожает, заявил РИА Новости российский военный эксперт и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее газета The Verge сообщила, что данные о военных базах США и других потенциально секретных американских объектах по всему миру появились в открытом доступе в интернете на интерактивной карте Global Heat Maps спортивного приложения для смартфонов Strava, которая показывает активность пользователей популярных фитнес-устройств, подсвечивая районы, в которых находятся эти люди. Как утверждается в материале, в частности, там были показаны перемещения американских военных в Ираке, Сирии и других регионах.

"На безопасности российских баз это никак не может сказаться, потому что у нас использование таких устройств запрещено - не просто программ, а смартфонов коммерческих. На службе они не используются, тем более во время операций или учений", - сказал Мураховский.

Те базы, расположение которых "вскрылось" благодаря спортивному приложению, по словам Мураховского, могут стать мишенью для новых атак террористов.

"Здесь прежде всего это пища для террористических атак. Становятся возможным объектом атак террористов, особенно в тех районах, где находятся американские войска и ведут боевые действия. Я имею в виду Афганистан, Ирак, Сирию. <…> Такая безалаберность удивляет: как не соблюдать требования по кибер- и радиоэлектронной безопасности?" - добавил эксперт.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq

- Nathan Ruser (@Nrg8000) 27 января 2018 г.