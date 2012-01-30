Килекторное судно КИЛ-168 Тихоокеанского флота доставило запасы топлива и продовольствия в отдаленные гарнизоны ТОФ



Килекторное судно КИЛ-158.

Источник: Bolyah.club-opel-mokka.ru Килекторное судно КИЛ-158.Источник: Bolyah.club-opel-mokka.ru

ЦАМТО, 29 января. В порт Петропавловска-Камчатского после выполнения задач в море вернулось килекторное судно КИЛ-168 отряда судов вспомогательного флота войск и сил на северо-востоке России.

В течение нескольких недель судно занималось доставкой грузов, пополнением запасов топлива, воды и продовольствия, а также завозом дополнительного оборудования, необходимого для жизнедеятельности отдаленных гарнизонов Тихоокеанского флота.

Также судно КИЛ-168 произвело плановую ротацию личного состава флота, обеспечивающего функционирование объектов инфраструктуры на острове Матуа.

Ранее, в 2017 году, килектор обеспечивал доставку грузов и запасов, необходимых для функционирования второй совместной экспедиции Министерства обороны РФ и Российского географического общества по изучению историко-культурного и природного наследия острова Матуа Курильской гряды, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).