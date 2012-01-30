Килекторное судно КИЛ-168 Тихоокеанского флота доставило запасы топлива и продовольствия в отдаленные гарнизоны ТОФ
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Килекторное судно КИЛ-158.
Источник: Bolyah.club-opel-mokka.ru
ЦАМТО, 29 января. В порт Петропавловска-Камчатского после выполнения задач в море вернулось килекторное судно КИЛ-168 отряда судов вспомогательного флота войск и сил на северо-востоке России.
В течение нескольких недель судно занималось доставкой грузов, пополнением запасов топлива, воды и продовольствия, а также завозом дополнительного оборудования, необходимого для жизнедеятельности отдаленных гарнизонов Тихоокеанского флота.
Также судно КИЛ-168 произвело плановую ротацию личного состава флота, обеспечивающего функционирование объектов инфраструктуры на острове Матуа.
Ранее, в 2017 году, килектор обеспечивал доставку грузов и запасов, необходимых для функционирования второй совместной экспедиции Министерства обороны РФ и Российского географического общества по изучению историко-культурного и природного наследия острова Матуа Курильской гряды, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).
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29.01.2018
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