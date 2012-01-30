Бронированный "Тигр" не подвел в горах Центральной Азии



СБМ ВПК-233136 "Тигр".

Источник: rg.ru СБМ ВПК-233136 "Тигр".Источник: rg.ru

Российские бронеавтомобили "Тигр" хорошо зарекомендовали себя во время многолетней эксплуатации в российских вооруженных силах. Так, в ходе операции в Сирии машины, выпущенные в Арзамасе, не раз спасали жизни как нашим бойцам, так и военнослужащим сирийской армии.

Не удивительно, что отечественные броневики вызывают значительный интерес у иностранных силовиков, которые не прочь принять на вооружение такую технику.

В Instagram "Военно-промышленной компании" рассказывается о тестировании бронеавтомобиля СБМ ВПК-233136 "Тигр" в "одной из стран Центральной Азии".

В качестве испытательной площадки выступал, в том числе, Тянь-Шань. Сообщается, что все заявленные характеристики были подтверждены. Судя по размешенным иллюстрациям, проверялись не только ходовые качества машины, но и надежность ее защиты. Так, пуля 7,62×54 мм не смогла пробить бронестекло с амбразурой.

СБМ ВПК-233136 весит около 7800 кг. Он может перевозить 9 военнослужащих. Дизельный двигатель ЯМЗ-5347 мощностью 215 л.с. способен разгонять бронемашину до 125 км/ч. Запас хода - 1000 км.

На "Тигре" имеется аппаратура автоматического пожаротушения, возможна установка системы кондиционирования и другого специального оборудования, что позволит броневику эффективно выполнять задачи контртеррористического характера.

Алексей Моисеев