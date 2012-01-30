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На строительство инфраструктуры для новой техники до 2027 года предусмотрено выделить 1 трлн. руб.

30.01.2018 ЦАМТО 231 0
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Бронетранспортеры БТР-82А
Бронетранспортеры БТР-82А.
Источник: Пресс-служба ЦВО

ЦАМТО, 29 января. Государственная программа вооружения на период 2018-2027 гг. впервые предусматривает выделение значительных средств на синхронизацию поставок вооружений, военной и специальной техники и развитие соответствующей инфраструктуры.

Всего на реализацию ГПВ-2027 предусмотрено 20,0 трлн. руб., из них 19 трлн. руб. – на закупки, ремонт и разработку ВВСТ и 1 трлн. руб. – на строительство инфраструктуры в интересах ГПВ.

Основное отличие ГПВ-2027 от предыдущих заключается в том, что в ней, кроме поставок ВВСТ, спланированы расходы на синхронизацию со строительством соответствующей инфраструктуры, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
29.01.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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