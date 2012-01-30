На вооружение общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе поступили усовершенствованные САУ "Мста-С"
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Самоходные гаубицы «Мста-С».
Источник: ЦВО
ЦАМТО 29 января. В рамках программы переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) воинские части и соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе, получили новейшие образцы вооружения и военной техники.
В частности, в артиллерийские подразделения армии поступили более 20 усовершенствованных 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19М2 "Мста-С" (САУ "Мста-С).
В результате модернизации эффективность данного вида вооружения существенно повышена за счет внедрения системы управления, обеспечивающей автоматизацию процессов наведения орудия.
Артиллерийская система "Мста-С" имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей модификации. У модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.
САУ способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".
Как показывает полигонная практика выполнения учебно-боевых задач, применение САУ "Мста-С" позволяет существенно повысить огневые возможности войск по поражению противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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29.01.2018
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