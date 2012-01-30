Подразделения МО РФ подняты по тревоге на Северном Кавказе для тренировки
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4-я гвардейская военная база ВС России в Южной Осетии. Выполняет задачу по поддержанию мира в отношениях ЮО и Грузии. Военнослужащие 4-й военной базы обслуживают бронетехнику.
Источник: EPA/YURI KOCHETKOV
В тренировке задействовано около 4 тысяч единиц военной техники и вооружения
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января. /ТАСС/. Весь личный состав 58-й общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе и в Южной Осетии, поднят по тревоге в рамках занятий по боевой готовности. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Весь личный состав общевойсковой армии поднят по тревоге, в тренировке задействовано около 4 тысяч единиц военной техники и вооружения", - сказал Астафьев. В понедельник военнослужащие, в частности, отработают действия по подготовке техники к выходу из парка и выдвинутся в районы сосредоточения, уточнил он.
Позднее в назначенных районах проверяющие оценят практику маскировки, навыки инженерной подготовки военнослужащих, а также их действия по подготовке техники и вооружения к выполнению подразделениями боевых задач по предназначению.
Итогом недельных занятий и тренировок станет выработка единых требований по боевой готовности в условиях оптимизации управления, повышения оперативности и эффективности использования сил и средств, отметил Астафьев.
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29.01.2018
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