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В ЗВО перед международными соревнованиями проведут более 200 чемпионатов

29.01.2018 РИА Новости 216 0
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Снайпер Западного военного округа
Снайпер Западного военного округа во время учений.
Источник: Пресс-служба Западного военного округа

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 200 чемпионатов пройдут в Западном военном округе (ЗВО) в 2018 году, по результатам которых будут отобраны лучшие спортсмены на Всемирные военные игры-2018 и Военно-спортивные игры армий стран Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

"В Западном военном округе в текущем году пройдут более 200 чемпионатов и первенств на уровне полков, бригад, армий и округа для отбора лучших спортсменов на Всемирные военные игры-2018 и Военно-спортивные игры армий стран Содружества Независимых Государств", - сказал он.

Как отметил Мугинов, состязания пройдут в 50 военно-прикладных и профессионально значимых видах спорта, среди которых гиревой, парашютный, пулевая стрельба, плавание, биатлон, лёгкая атлетика, борьба, спортивное ориентирование, скалолазание и многие другие.

Мугингов сообщил, что победители чемпионатов ЗВО представят округ на первенстве Вооружённых сил РФ и, в случае победы, смогут принять участие в международных соревнованиях.
27.01.2018
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ

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