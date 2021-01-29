В ЗВО перед международными соревнованиями проведут более 200 чемпионатов
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Снайпер Западного военного округа во время учений.
Источник: Пресс-служба Западного военного округа
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 200 чемпионатов пройдут в Западном военном округе (ЗВО) в 2018 году, по результатам которых будут отобраны лучшие спортсмены на Всемирные военные игры-2018 и Военно-спортивные игры армий стран Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.
"В Западном военном округе в текущем году пройдут более 200 чемпионатов и первенств на уровне полков, бригад, армий и округа для отбора лучших спортсменов на Всемирные военные игры-2018 и Военно-спортивные игры армий стран Содружества Независимых Государств", - сказал он.
Как отметил Мугинов, состязания пройдут в 50 военно-прикладных и профессионально значимых видах спорта, среди которых гиревой, парашютный, пулевая стрельба, плавание, биатлон, лёгкая атлетика, борьба, спортивное ориентирование, скалолазание и многие другие.
Мугингов сообщил, что победители чемпионатов ЗВО представят округ на первенстве Вооружённых сил РФ и, в случае победы, смогут принять участие в международных соревнованиях.
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27.01.2018
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