В России создают экзоскелеты для военных



Сапер в экзоскелете способен работать 12 часов, неся на себе 60 кг снаряжения. Фото:.

Источник: Пресс-служба комендатуры Кремля / ТАСС Сапер в экзоскелете способен работать 12 часов, неся на себе 60 кг снаряжения. Фото:.Источник: Пресс-служба комендатуры Кремля / ТАСС

Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В России испытывают опытные образцы боевых экзоскелетов, сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Дмитрий Семизоров.

"Созданные в настоящее время образцы, как отечественных, так и зарубежных экзоскелетов пока еще далеки от совершенства. Но работы в этом направлении ведутся. Сейчас уже проходят испытания макетных и опытных образцов", - сказал Д.Семизоров в интервью "Интерфаксу".

"Учитывая достигнутые результаты исследований, можно сказать о том, что в недалеком будущем "боевые" экзоскелеты станут неотъемлемой частью экипировки военнослужащих", - добавил он.

По словам Д.Семизорова, "пассивные" экзоскелеты отечественного производства сегодня "обкатываются" саперами, защитное снаряжение которых весит достаточно много".

В то же время, создание активных экзоскелетов в настоящий момент тормозится отсутствием автономного источника энергии нужных характеристик, отметил Д.Семизоров.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков сообщил, что перспективная российская боевая экипировка "Ратник-3" может получить в своем составе экзоскелет.

Экзоскелет - устройство, увеличивающее мышечную силу пользователя. Активный экзоскелет обеспечивают свою работу за счет автономного источника энергии. Пассивные экзоскелеты, не обладая автономными аккумуляторами, уменьшают весовую нагрузку переносимых грузов на пользователя.

Полный текст интервью будет опубликован на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru