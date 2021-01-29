Американский Abrams оказался самым медленным и прожорливым
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Опытные образцы оснащенного израильским комплексом активной защиты Rafael Trophy американского танка M1A2 SEPv2 Abrams.
Источник: Армия США
Американский танк Abrams оказался медленнее и прожорливее своих конкурентов, сделанных в России и Китае. Об этом говорится в статье военного аналитика Себастьяна Роблена, опубликованной в журнале The National Interest.
Эксперт сравнивал тактико-технические характеристики трех машин. В своем исследовании он рассматривал модели M1 Abrams (США), российский T-90MС в экспортной версии для Индии и "Тип 99" (Type 99) из Китая. Выяснилось, что американский танк, в отличие от конкурентов, не может запускать противотанковые ракеты из пушки.
Кроме того, Abrams оказался самым медленным: на дороге он развивает скорость до 68 километров в час, T-90 — до 72 километров в час, "Тип 99" — до 80 километров в час. При этом российский и китайский танки способны проехать без дозаправки более 480 километров, американскому понадобится топливо через 390 километров.
При этом Abrams оснащен 120-миллиметровой пушкой со снарядами М829 с урановыми сердечниками, которые пробивают броню на 15-20 процентов глубже, чем 125-миллиметровые орудия Т-90 и "Типа 99".
В целом, по мнению эксперта, танк США обладает наибольшей огневой мощью. Машины из Китая лучше всего защищены, быстрее и имеют больший радиус действия. Русские Т-90МС составляют им серьезную конкуренцию за счет системы защиты "Реликт", улучшенного оптического прицела и более мощного двигателя, считает Роблен.
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27.01.2018
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