Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американский Abrams оказался самым медленным и прожорливым

29.01.2018 Lenta.ru 209 0
0
Понравилась новость?
 0
M1A2 SEPv2 Abrams
Опытные образцы оснащенного израильским комплексом активной защиты Rafael Trophy американского танка M1A2 SEPv2 Abrams.
Источник: Армия США

Американский танк Abrams оказался медленнее и прожорливее своих конкурентов, сделанных в России и Китае. Об этом говорится в статье военного аналитика Себастьяна Роблена, опубликованной в журнале The National Interest.

Эксперт сравнивал тактико-технические характеристики трех машин. В своем исследовании он рассматривал модели M1 Abrams (США), российский T-90MС в экспортной версии для Индии и "Тип 99" (Type 99) из Китая. Выяснилось, что американский танк, в отличие от конкурентов, не может запускать противотанковые ракеты из пушки.

Кроме того, Abrams оказался самым медленным: на дороге он развивает скорость до 68 километров в час, T-90 — до 72 километров в час, "Тип 99" — до 80 километров в час. При этом российский и китайский танки способны проехать без дозаправки более 480 километров, американскому понадобится топливо через 390 километров.

При этом Abrams оснащен 120-миллиметровой пушкой со снарядами М829 с урановыми сердечниками, которые пробивают броню на 15-20 процентов глубже, чем 125-миллиметровые орудия Т-90 и "Типа 99".

В целом, по мнению эксперта, танк США обладает наибольшей огневой мощью. Машины из Китая лучше всего защищены, быстрее и имеют больший радиус действия. Русские Т-90МС составляют им серьезную конкуренцию за счет системы защиты "Реликт", улучшенного оптического прицела и более мощного двигателя, считает Роблен.
27.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
ZTZ99
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 11:26
  • 2
Ошибка одного человека или сбой системы?
  • 29.01 11:23
  • 21
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 29.01 11:22
  • 36
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 29.01 11:17
  • 8
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 29.01 10:54
  • 3
В Давосе предложили разработать план войны НАТО с Россией
  • 29.01 10:38
  • 11
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 29.01 10:30
  • 2
"Гражданка" поможет нарастить производство в военное время"
  • 29.01 10:28
  • 35
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 29.01 09:42
  • 11
Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт
  • 29.01 09:30
  • 2
США для превосходства над Россией намерены создать чудо-гаубицу
  • 29.01 09:29
  • 3
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 29.01 09:08
  • 1266
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 08:39
  • 2
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 29.01 08:08
  • 1
Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"
  • 29.01 07:56
  • 1
На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО
другие обсуждаемые темы