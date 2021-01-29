Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Старейшее судно ВМФ России вышло на учения в Черном море

29.01.2018 Российская газета 297 0
0
Понравилась новость?
 +1
Спасатель подводных лодок "Коммуна"
Спасатель подводных лодок "Коммуна".
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

Спасатель подводных лодок "Коммуна", который был спущен на воду в 1913 году, вышел на учения в Черном море. В соответствии с планом боевой подготовки он отработает действия одиночного корабля в море по предназначению - тренировки водолазов на глубине 40 метров. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование обитаемых спасательных аппаратов или глубоководного рабочего необитаемого комплекса "Пантера Плюс", отработает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28", - говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Для этой цели на глубине 40 метров на грунте закреплен макет комингс-площадки подводной лодки. Специалисты "Коммуны" обеспечивают спуски аппарата АС-28 на воду, его подход к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней.

Отметим, что мобильный комплекс телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера Плюс" способен погружаться на глубину до 1000 метров. Управление осуществляется пилотом с борта надводного судна. Для поиска затонувших объектов дрон использует гидролокатор кругового обзора с радиусом действия до 300 метров.

Кроме того, аппарат способен поднимать на поверхность до 105 килограммов груза. В декабре прошлого года беспилотный подводный аппарат "Пантера Плюс" был задействован в поисках пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан".

Справка "РГ"

Спасатель подводных лодок "Коммуна" - это старейшее и единственное действующее судно ВМФ России находящееся в эксплуатации более ста лет. Катамаран "Волхов" (первоначальное название "Коммуны", переименовано в 1922 году) был заложен 12 ноября 1912 года и 14 июля 1915 года вступил в строй Балтийского флота. Впервые по предназначению судно было задействовано в 1917 году при подъеме английской подводной лодки АГ-15 у Аландских островов. В годы Великой Отечественной войны "Коммуна" обеспечивала ремонт подлодок, в том числе докование субмарин типа "Малютка". В 1967 году было передислоцировано из Кронштадта в Севастополь. Судно прошло модернизацию, в результате которой на его борту было размещено современное спасательное оборудование, в том числе подводный робот "Пантера плюс" и продолжает службу в составе поисково-спасательных сил Черноморского флота.


Николай Грищенко (Севастополь)
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Великобритания
Россия
Продукция
9M14 Малютка
С-75
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1855 Приз
БФ
Военные учения
НПА
Робот
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 11:26
  • 2
Ошибка одного человека или сбой системы?
  • 29.01 11:23
  • 21
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 29.01 11:22
  • 36
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 29.01 11:17
  • 8
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 29.01 10:54
  • 3
В Давосе предложили разработать план войны НАТО с Россией
  • 29.01 10:38
  • 11
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 29.01 10:30
  • 2
"Гражданка" поможет нарастить производство в военное время"
  • 29.01 10:28
  • 35
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 29.01 09:42
  • 11
Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт
  • 29.01 09:30
  • 2
США для превосходства над Россией намерены создать чудо-гаубицу
  • 29.01 09:29
  • 3
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 29.01 09:08
  • 1266
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 08:39
  • 2
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 29.01 08:08
  • 1
Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"
  • 29.01 07:56
  • 1
На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО
другие обсуждаемые темы