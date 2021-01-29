В Пентагоне рассказали о 1000 дефектов F-35
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Истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США, снимок 13.07.2016. Развертывание серийного производства истребителей F-35 является одним из главных факторов, позволяющих американской корпорации Lockheed Martin прочно удерживать позицию лидирующего мирового военного производителя во всех рейтингах, включая рейтинг SIPRI за 2016 год.
Источник: Madelyn Brown / ВВС США
В американских СМИ вновь появилась информация о плачевном состоянии дорогостоящих истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на доклад экспертов из Пентагона, лишь "около 50 процентов самолетов" смогли бы учавствовать в необходимых миссиях. Причем, ситуация практически не изменилась с октября 2014 года, хотя количество машин увеличилось.
Всего специалисты насчитали уже около 1000 "неразрешенных недостатков самолета". И это, кстати, несмотря на проведенные 31 обновление сложного программного обеспечения.
Причем, сбои в работе техники фиксируются действительно существенные. Так, например, на экран шлема пилота F-35 поступает с ошибками даже "жизненно важная" информация о полете.
Участвовать в бою машина тоже практически не может. Как пишет издание, технические и программные недоработки мешают запуску ракет класса "воздух-воздух" и эффективному использованию оружия класса "воздух-земля" для поддержки наземных войск.
Кроме того, в Пентагоне настаивают на уменьшении стоимости F-35.
Руслан Мельников
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27.01.2018
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