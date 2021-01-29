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Lockheed Martin заключила контракт на разработку системы боевого управления для перспективных НАПЛ ВМС Австралии

29.01.2018 ЦАМТО 173 0
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HMAS_Rankin_2007_Collins
Дизель-электрическая подводная лодка класса Collins. Источник: Военное обозрение.

ЦАМТО, 26 января. Министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн 25 января объявил о подписании контракта с Lockheed Martin Australia стоимостью 700 млн. долл. на разработку, производство и интеграцию системы боевого управления на перспективные подводные лодки ВМС Австралии.

По словам министра, данный проект, который завершится к 2022 году, создаст 200 новых высококвалифицированных рабочих мест в южной Австралии. Для реализации программы также потребуется привлечь большое количество австралийских фирм в качестве субподрядчиков по поставке компонентов и подсистем СБУ.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в мае 2015 года Министерство обороны Австралии пригласило несколько судостроительных компаний к участию в тендере на строительство 12 подводных лодок в рамках проекта SEA-1000. В их число вошли немецкая ThyssenKrupp Marine Systems, предложившая проект НАПЛ "Тип-216", французская DCNS (теперь Naval Group) с подводной лодкой "Шортфин Барракуда" и японские Kawasaki Heavy Industries и Mitsubishi Heavy Industries с НАПЛ "Сорю". Новые подлодки предназначены для замены шести состоящих на вооружении ВМС Австралии ДЭПЛ класса "Коллинз".

В апреле 2016 года победителем тендера была названа французская DCNS, представившая предложение по проектированию и передаче технологий постройки неатомной подводной лодки "Шортфин Барракуда" Блок.1A (Shortfin Barracuda), созданной на базе проекта атомной подводной лодки "Барракуда", принятой на вооружение ВМС Франции.

В сентябре 2016 года австралийское правительство подписало с компанией DCNS трехлетнее соглашение стоимостью 500 млн. австр. долл. на разработку начального проекта новой подводной лодки для ВМС Австралии. Одновременно Lockheed Martin Australia была выбрана в качестве будущего интегратора боевых систем.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан 21 декабря 2016 года подписали межправительственное соглашение, регламентирующее строительство подводных лодок. Мероприятие прошло в г.Аделаида, где одновременно было открыто представительство DCNS. Премьер-министр Австралии оценил общую стоимость проекта строительства НАПЛ для ВМС страны в 56 млрд. австр. долл. (41 млрд. долл. США).

Строительство подлодок будет осуществляться на судостроительном предприятии ASC в Аделаиде. Подразделение американской компании Lockheed Martin Australia будет отвечать за проектирование, поставку и интеграцию боевой системы управления и вооружения на борт НАПЛ, что позволит создать подводную лодку, соответствующую требованиям ВМС Австралии.

Французская и американская компании с ноября 2016 года и на протяжении всего 2017 года вели работу по подбору субподрядчиков в Австралии, чтобы максимизировать участие австралийской промышленности в программе постройки субмарин. В рамках данного проекта на предприятиях в Австралии планируется создать около 2800 рабочих мест. Часть компонентов будет поступать из других стран, включая Францию и США.

Naval Group (ранее DCNS) и Lockheed Martin Australia 9 июля 2017 года объявили об официальном открытии в Шербуре (Франция) офиса программы разработки перспективной подводной лодки.

По информации ВМС Австралии, длина подводной лодки "Шортфин Барракуда" Блок.1A составит 97 м, водоизмещение – 4500 т (у атомной версии длина – 99 м и водоизмещение – 4700 т). НАПЛ сможет развивать скорость более 20 узлов в подводном положении, дальность плавания на скорости 10 узлов – 18000 морских миль, продолжительность автономного плавания – 80 суток, экипаж – 60 человек. В перспективе Naval Group предлагает модернизировать австралийские подлодки к версиям Блок.1B и Блок.1C.
26.01.2018
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Страны
Австpалия
Германия
США
Франция
Япония
Компании
DCNS
Kawasaki
Lockheed-Martin
MHI
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Проекты
Barracuda АПЛ

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