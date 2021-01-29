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Морская пехота Республики Корея получила первые вертолеты MUH-1 "Мэринон"

29.01.2018 ЦАМТО 125 0
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Вертолет KAI MUH-1
Один из двух первых полученных морской пехотой Южной Кореи транспортных вертолетов национального производства KAI MUH-1. Пхохан, 10.01.2018.
Источник: Морская пехота Южной Кoреи / Yonhap

ЦАМТО, 26 января. Корпус морской пехоты Республики Корея принял у Агентства программ оборонных закупок Минобороны (DAPA) первые два многоцелевых вертолета "Сурион" в специализированной версии.

Мероприятие состоялось в расположении 1-й дивизии морской пехоты в Пхохане.

Как сообщает Yonhap News, MUH-1 представляет собой версию KUH-1 "Сурион", разработанную Korea Aerospace Industries для морской пехоты. Ранее морская пехота Республики Корея для перевозки войск и грузов использовала авиационные средства ВМС, СВ и ВВС. MUH-1 получил обозначение "Мэринон" (Marineon) от сочетания слов Marine и Surion.

Вертолеты будут применяться для выполнения различных задач, включая защиту удаленных островных территорий, быстрое реагирование и поддержку гуманитарных операций.

Вертолет MUH-1 рассчитан на перевозку до девяти человек десанта. Продолжительность полета с дополнительным топливным баком превышает три часа.

Разработка MUH-1 является частью объявленной в апреле 2013 года программы общей стоимостью 800 млрд. вон (744 млн. долл.), которая направлена на расширение возможностей корпуса морской пехоты при проведении операций по перевозке и снабжению войск в прибрежных районах.

Компания уже подготовила 40 пилотов и 40 технических специалистов в преддверии создания в 2021 году самостоятельного авиационного подразделения в составе морской пехоты.
26.01.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Южная Корея
Продукция
KUH-1
Компании
DAPA
KAI

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