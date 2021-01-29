Морская пехота Республики Корея получила первые вертолеты MUH-1 "Мэринон"
|
|
Один из двух первых полученных морской пехотой Южной Кореи транспортных вертолетов национального производства KAI MUH-1. Пхохан, 10.01.2018.
Источник: Морская пехота Южной Кoреи / Yonhap
ЦАМТО, 26 января. Корпус морской пехоты Республики Корея принял у Агентства программ оборонных закупок Минобороны (DAPA) первые два многоцелевых вертолета "Сурион" в специализированной версии.
Мероприятие состоялось в расположении 1-й дивизии морской пехоты в Пхохане.
Как сообщает Yonhap News, MUH-1 представляет собой версию KUH-1 "Сурион", разработанную Korea Aerospace Industries для морской пехоты. Ранее морская пехота Республики Корея для перевозки войск и грузов использовала авиационные средства ВМС, СВ и ВВС. MUH-1 получил обозначение "Мэринон" (Marineon) от сочетания слов Marine и Surion.
Вертолеты будут применяться для выполнения различных задач, включая защиту удаленных островных территорий, быстрое реагирование и поддержку гуманитарных операций.
Вертолет MUH-1 рассчитан на перевозку до девяти человек десанта. Продолжительность полета с дополнительным топливным баком превышает три часа.
Разработка MUH-1 является частью объявленной в апреле 2013 года программы общей стоимостью 800 млрд. вон (744 млн. долл.), которая направлена на расширение возможностей корпуса морской пехоты при проведении операций по перевозке и снабжению войск в прибрежных районах.
Компания уже подготовила 40 пилотов и 40 технических специалистов в преддверии создания в 2021 году самостоятельного авиационного подразделения в составе морской пехоты.
|
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.01.2017 Вооруженные силы Республики Корея заказали 100 вертолетов KUH-1 «Сурион»
14.10.2016 Южнокорейский вертолет «Сурион» не прошел испытания в холодных условиях
29.06.2015 Разработка в Южной Корее нового вертолета
06.02.2015 В Южной Корее планируют производство F-16
24.12.2013 Сухопутные войска Республики Корея заказали 60 многоцелевых вертолетов «Сурион»
30.04.2013 KAI создаст десантный вариант вертолета Surion для морской пехоты Южной Кореи
19.04.2013 Корейцы превратят транспортные вертолеты в десантные
31.10.2011 Представители «Сухого» и «Рособоронэкспорта» проигнорировали авиавыставку в Сеуле