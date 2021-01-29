Расчеты С-400 ПВО Балтийского флота отразили авиаудар на учениях под Калининградом
|
|
Комплекс ПВО С-400 Триумф.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" соединения ПВО
КАЛИНИНГРАД, 26 января. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" соединения ПВО Балтийского флота на учениях отработали задачи по отражению авиационного удара условного противника в Калининградской области, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.
"В рамках учений расчеты совершили марши в назначенные районы, где выполнили оперативное развертывание зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в боевой порядок с целью обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей", - рассказал он, отметив, что воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей.
Боевые расчеты успешно произвели электронные пуски по воздушным целям.
Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов на учениях обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" соединения ПВО.
Расчеты комплексов С-400 и "Панцирь-С1" Балтийского флота ежегодно участвуют в конкурсах профессионального мастерства и боевых стрельбах, в 2017 году подразделения ПВО флота стали обладателями двух призов главнокомандующего ВМФ по видам боевой подготовки.
|
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.01.2018 Что ждет российскую армию в 2018 году
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
15.12.2017 Расчеты ракетных комплексов С-400 Балтийского флота отразили авиаудар условного противника
09.11.2017 Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
21.03.2017 Крепость Крым
08.02.2017 Расчеты комплексов С-400 Балтийского флота отразили авиаудар на учениях
08.02.2017 В Калининградской области прошли учения с новейшими системами С-400
09.07.2015 Зенитчики ЗВО в 2015 году получат комплексы С-400 и "Панцирь-С"