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Расчеты С-400 ПВО Балтийского флота отразили авиаудар на учениях под Калининградом

29.01.2018 ТАСС 203 0
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Комплекс ПВО С-400 Триумф
Комплекс ПВО С-400 Триумф.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" соединения ПВО

КАЛИНИНГРАД, 26 января. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" соединения ПВО Балтийского флота на учениях отработали задачи по отражению авиационного удара условного противника в Калининградской области, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"В рамках учений расчеты совершили марши в назначенные районы, где выполнили оперативное развертывание зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в боевой порядок с целью обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей", - рассказал он, отметив, что воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей.

Боевые расчеты успешно произвели электронные пуски по воздушным целям.

Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов на учениях обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" соединения ПВО.

Расчеты комплексов С-400 и "Панцирь-С1" Балтийского флота ежегодно участвуют в конкурсах профессионального мастерства и боевых стрельбах, в 2017 году подразделения ПВО флота стали обладателями двух призов главнокомандующего ВМФ по видам боевой подготовки.
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
БФ
Военные учения

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