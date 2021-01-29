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Ученый заявил о необходимости улучшить разведывательную систему ВМФ России

29.01.2018 РИА Новости 212 0
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Иван Хурс
Второй строящийся для ВМФ России средний разведывательный корабль (официально - судно связи) проекта 18280 "Иван Хурс" в спусковом плавучем доке ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 16.05.2017.
Источник: ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь

РЕУТОВ (Московская область), 26 янв - РИА Новости. Военно-морской флот России должен будет в будущем уметь непрерывно следить за возможностью противника применить оружие, но пока это удается только на ограниченных дистанциях, сообщил в пятницу научный сотрудник НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ Военно-морской академии Олег Шнурков.

"Задача очень сложная, и она может быть решена лишь всей разведывательно-ударной системой Военно-морского флота… конечно, только на весьма ограниченных дистанциях эта задача может быть решена", - отметил он на секции "Королёвских чтений".

"Абсолютным идеалом для нас является обеспечение непрерывного слежения оружия, это значит, что мы видим постоянно противника… Идеал номер два - это применение ракетного оружия в любой момент времени", - добавил Шнурков.

Он отметил, что для того, чтобы быть в состоянии в любой момент нанести удар, необязательно постоянно следить за оружием противника. Но необходимо за очень короткий промежуток времени проводить разведку и применять оружие.

По его словам, достижение "идеала номер два" планируется с помощью разведывательно-ударного комплекса, в который входит система космической разведки и целеуказания "Легенда", авиационная составляющая и собственные средства разведки кораблей ВМФ.
26.01.2018
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Россия

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