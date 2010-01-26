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ОДК-Пермские моторы и «Иркут» подписали договор о поставке новейших российских двигателей ПД-14 для авиалайнера МС-21

26.01.2018 АО "ОДК" 307 0
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Опытный двигатель ПД-14
Опытный двигатель ПД-14 №100-07 под крылом летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.
Источник: АО "ОДК"

АО «ОДК-Пермские моторы» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) подписало с ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) договор на поставку двигательных установок ПД-14 для летных испытаний самолета МС-21.


ПД-14 – базовый турбовентиляторный двигатель, который создается в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных.


Поставки начнутся в конце 2018 г. К этому времени двигатель ПД-14 должен получить сертификат типа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Начало летных испытаний самолета МС-21 с двигательными установками ПД-14 запланировано на 2019 г. Их завершение и получение сертификата типа воздушного судна МС-21 с двигателями ПД-14 планируется в 2021 г.


«Подписание контракта с Корпорацией «Иркут» – это конкретный шаг к тому, что наши двигатели поднимут в небо новейший российский лайнер, – заявил управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов. – Завод готов обеспечить поставку ПД-14 в установленные сроки».


В декабре 2017 г. ОДК начала в ЛИИ им. М.М. Громова (г. Жуковский, Московская обл.) третий этап летных испытаний двигателя ПД-14 в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Он проводится с участием представителей сертифицирующих органов и должен официально подтвердить итоги первых двух этапов. Параллельно продолжаются различные специальные наземные испытания ПД-14.
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Ил-76ЛЛ
ПД-14
Компании
ИРКУТ НПК
ЛИИ им. Громова
ОАК
ОДК УК
Пермские моторы
Проекты
МС-21

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