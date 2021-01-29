Способен ли китайский танк "Тип 99" превзойти М1 "Абрамс" или российский Т-90?



Американский танк M1A2 "Абрамс".

Источник: © flickr.com, The U.S. Army Американский танк M1A2 "Абрамс".Источник: © flickr.com, The U.S. Army

Танк "Тип 99" по скорости намного опережает своих конкурентов и способен разогнаться до 80 километров в час при движении по дороге. Танки М1 "Абрамс" (M1 Abrams) и Т-90МС, которые использует Индия, следуют за ним, и их скоростные показатели составляют соответственно 68 километров в час и 72 километра в час. Однако оснащенная турбиной прожорливая силовая установка танка М1А2 "Абрамс" позволяет проехать 390 километров, после чего нужно произвести дозаправку, тогда как и "Тип 99", и Т-90 способны проехать более 480 километров. Кроме того, больший вес М1 означает, что его сложнее перевозить и размещать.

У Китая имеется много танков. Примерно восемь или девять тысяч. А кто еще станет поддерживать в рабочем состоянии такое огромное количество боевых машин? Ответ: Соединенные Штаты. И Россия (Примечание: при подобных подсчетах учитываются танки, находящиеся на хранении и в резерве. Количество машин в боевых частях и подразделениях у всех армий меньше).

Однако большинство китайских танков - это старые модели, особенно Тип 59 и Тип 69, которые в той или иной степени были непосредственно скопированы с советского танка Т-54 50-х годов. Их так много, что я однажды имел удовольствие столкнуться с ним на детской площадке в городе Тяньцзине, где он обслуживал потребности (молодого) поколения.

Однако новый китайский танк "Тип 99" завоевал большое уважение у международных наблюдателей, хотя он никогда не экспортировался и не использовался в реальных боевых условиях. Причина проста - сообщаемые параметры совпадают с характеристиками многих западных моделей, однако Тип 99 обладает также набором уникальных свойств.

Сегодня мы посмотрим на то, как "Тип 99" выглядит в сравнении с двумя своими наиболее важными современниками - американским М1А2 "Абрамс" и российским Т-90.

Прежде чем запачкать наши руки техническими деталями, мы должны задать себе вопрос: А нужны ли Китаю вообще танки?

Это вполне обоснованный вопрос. Основные усилия Китая в военной области направлены в сторону Тихого океана.

Кто-то может спросить: насколько вероятным может быть столкновение американского танка М1 "Абрамс" с китайским "Тип 99"?

При ответе на данный вопрос следует учитывать некоторые факторы: могут ли эти боевые машины переплыть Тихий океан и обменяться выстрелами в районе острова Скарборо-Шол (Scarborough Shoal)? Если говорить серьезно, то подобная ситуация представляется маловероятной, за исключением сценария десантной операции, подходящего для компьютерной игры "Оперейшн Флешпойнт" (Operation Fleshpoint).

С другой стороны, Тайвань выразил заинтересованность в приобретении танков "Абрамс", 60 машин этого типа находятся также на вооружении у Австралии, и поэтому исключить ничего нельзя.

Вместе с тем этот вопрос становится более актуальным, если мы будет рассматривать российский танк Т-90. Москва в настоящее время поддерживает хорошие отношения с Пекином, с которым у нее имеется общая граница, однако эти две державы не являются близкими союзниками, а в конце 1960-х годов между ними едва не началась война.

Еще более важно то, что Россия продает свои вооружения Индии и Вьетнаму - включая такие системы, которые явно предназначены для того, чтобы противостоять вооруженным силам Китая. Речь идет о крылатых ракетах "Брамос", а также о… примерно одной тысячи танков Т-90, многие из которых размещены на границе в Гималаях.

Китай начал войну против Индии в 1962 году по поводу именно этой границы, а еще у него был военный конфликт в Вьетнамом в 1979 году, целью которого было наказать вьетнамцев за то, что они выступили против поддерживаемого китайцами режима красных кхмеров в Камбодже (Вьетнам тоже хочет приобрести танки Т-90).

Сегодня китайские военные продолжают видеть в Индии - эта страна может в будущем стать сверхдержавой - угрозу, и они значительно укрепили в военном отношении район совместной границы, а также построили дороги, позволяющие тяжелой военной технике преодолевать горные перевалы. У Китая также союзнические отношения с Пакистаном, который неоднократно воевал с Индией, и иногда Пекин передает ему свои военные технологии.

Наконец, следует рассмотреть сценарий возможной гражданской войны или правительственного коллапса в Северной Корее. Какой будет в таком случае политика Пекина - это вопрос на триллион долларов, однако один из сценариев предусматривает возможность использования китайских наземных вооруженных сил для восстановления порядка в Северной Корее, что может привести к столкновениям с корейскими войсками.

Хотя настоящий вооруженный конфликт был бы необязательным и крайне контрпродуктивным для всех вовлеченных в него сторон - как и все войны вообще, - существуют некоторые варианты, при которых танковые сражения могут произойти на китайской границе, особенно против танков российского производства.

Сначала нужно представить конкурентов…

"Абрамс", конечно же, является классическими американским танком, с помощью которого в 1991 году в ходе войны в Персидском заливе было нанесено сокрушительное поражение иракским бронетанковым силам советского производства. Тогда ни один американский танк не был потерян в результате вражеского огня. Танки "Абрамс" нельзя назвать новыми, однако Сухопутные силы США постоянно совершенствуют боеприпасы, бронирование, а также разного рода сенсоры для того, чтобы он не отставать от времени.

Т-90 является первым российским танком, разработанным после окончания холодной войны. Хотя Т-90 в чем-то уступает "Абрамсу", его конструкторы значительно улучшили точность стрельбы и защищенность - особенно в тех моделях, которые оснащены динамической защитой. Россия недавно представила свой революционный танк Т-14, однако сегодня 550 ее танков Т-90А продолжают оставаться основой ее бронетанковых сил.

Танк Т-90АМ представленный на VIII Международной выставке вооружения. Источник: РИА Новости, Сергей Мамонтов

Москва также разработала более продвинутый танк Т-90АМ, однако он не дошел до серийного производства. Тем не менее, 354 машины экспортного варианта этой модели были проданы Индии для размещения на границе с Китаем. Всего Индия располагает 1200 Т-90, тогда как Алжир хотел бы, в конечном счете, иметь в своем распоряжении 800 таких боевых машин.

Корпус китайского танка Тип 99 очень напоминает удлиненный Т-72, тогда как его башня выполнена в западном стиле и частично была вдохновлена немецким танком "Леопард 2". Впервые Тип 98 как прототип появился на параде во время главного государственного праздника Китая в 1999 году, а затем он был доработан, и поступил на вооружение в 2001 году уже под обозначением Тип 99. Его вес составляет 57 тонн, и по этому показателю он находится между 70-тонным "Абрамсом" и 48-тонным Т-90. Несколько модернизаций, включая разработку новой модели Тип 99А2, сделаны с применением новых технологий. Пекин имеет в своем распоряжении 500 танков Тип 99 в 16 бронетанковых батальонах, и, кроме того, произведено уже 124 новых танка Тип 99А. Эта модель не предлагается на экспорт, хотя некоторые технологии используются при производстве экспортного варианта ВТ4 (VT4).

Огневая мощь

Танки Тип 99 и Т-90 оснащены 125-миллиметровой пушкой, а также имеют карусельный автомат заряжания советской разработки. Эта пушка, как оказалась, уступает орудиям "Абрамса" и "Челленджера" (Challenger), которые применялись во время Войны в Персидском заливе, однако усовершенствованные вольфрамовые снаряды позволяют пробивать фронтальную броню "Абрамсов" с более близкого расстояния.

Новая модель Тип 99А2 имеет орудие с удлиненным стволом, и теоретически это означает увеличение начальной скорости полета подкалиберных боеприпасов, а также повышение их точности и бронепробивной способности.

По имеющимся данным, китайцы намеревались установить 140-миллиметровую пушку на свой танк Тип 99, однако во время испытаний она получила повреждения. Что касается русских, то они собираются установить на свой танк Т-14 орудие такого же калибра.

120-миллиметровая пушка компании Рейнметалл (Rheinmetall), установленная на танках "Абрамс", может использовать спорные в политическом отношении снаряды М829 с обедненным ураном, способность которых пробивать бронезащиту увеличена на 15-25%. В настоящее время Соединенные Штаты производят новый вариант снаряда М829, который может преодолеть разработанные Россией варианты динамической защиты "Контакт" и "Реликт" (подробности далее).

Китай разработал свои собственные боеприпасы с ураном для своей 125-миллиметровой пушки, которые, как утверждают, способны пробить броню М1 "Абрамса" с дистанции 1,4 километра.

Четвертый член экипажа "Абрамса" занимается заряжанием пушки, что, по мнению американских танкистов, является более надежным способом. Кроме того, это повышает его огневую мощь, а также позволяет в случае необходимости заметить одного из выбывшего из строя члена экипажа. Однако для четвертого члена экипажа необходимо дополнительное пространство, что делает танк М1 "Абрамс" более массивным и более тяжелым.

Тип 99 и Т-90 способны вести огонь противотанковыми ракетами через ствол своего орудия, тогда как "Абрамс" такими возможностями не обладает (танк Тип 99 использует производимые по российской лицензии ракеты "Рефлекс"). Теоретически они могут быть использованы для обстрела целей с очень большого расстояния, а также против низколетящих вертолетов. Запускаемые с танка ракеты существуют уже 50 лет, однако пока они активно не применялись.

Эффективные датчики для определения целей и наведения на них орудия имеют такое же большое значение в танковом бою, как и огневая мощь. Россия в последнее время добилась определенного прогресса в области танковой оптики и тепловизоров, однако многие наблюдатели считают, что западные приборы видения и сенсоры сохраняют свое превосходство. Танк Т-90А не оснащается лучшими российскими системами (на некоторых из них устанавливаются тепловизоры французского производства Катрин (Catherine), тогда как танки Т-90МС уже обладают усовершенствованной системой управления огнем "Калина".

Китай известен своей прекрасной электроникой, и танк Тип 99А2, как говорят, оснащен новой инфракрасной системой сопровождения, которая позволяет ему эффективно бороться с танками противника, и, по мнению специалистов, она превосходит ту систему, которая установлена на Т-90А.

Защита

Танк Тип 99 имеет как композитное бронирование, так и динамическую защиту (Explosive Reactive Armor), то есть на его корпусе размещены блоки с взрывчаткой, которые с опережением осуществляют подрыв подлетающих снарядов. Новый танк Тип 99А2 использует многослойную систему, которая, как говорят, похожа на российскую систему динамической защиты "Реликт", В ней используется радар для подрыва вражеского снаряда еще до его контакта с броней танка. Она предназначены для борьбы с ракетами со сдвоенным зарядом, способными преодолевать системы активной защиты предыдущего поколения.

Танк Т-90А использует систему активной защиты "Контакт-5", тогда как новые поставленные Индии модели Т-90МС оснащены уже системой "Реликт". Обе эти системы доказали свою эффективность в борьбе против противотанковых ракет, и, кроме того, они снижают проникающую способность танковых снарядов.

На танк Тип 99 устанавливается также бортовой приемник системы предупреждения о лазерном излучении (Laser Warning Receiver), который предупреждает экипаж об облучении вражеским лазером системы наведения, что позволяет водителю-механику покинуть опасную зону. С учетом всех видео из Сирии и Йемена, на которых зафиксировано применение противотанковых ракет (часто они находятся в полете 20 секунд), это может значительно повысить выживаемость.

Кроме того, на танке Тип 99 устанавливается мощный ослепляющий лазер собственной разработки, в задачу которого входит создание помех для ракет, управляемых по лазерному и инфракрасному лучу. Кроме того, в их задачу входит поражение вражеских оптических устройств, ослепление вражеских наводчиков-операторов, возможно даже навсегда. К счастью, установленные на танках мощные лазеры ослепления пока не использовались в боевых условиях, и поэтому мы не может сказать, как они действуют. Новый танк А2 "Абрамс", судя по всему, тоже имеет основанную на лазерах систему коммуникации, которая может быть использована для определения дружественных боевых машин, а также для передачи зашифрованных сообщений.

Основной боевой танк Type 99 A2 Народно-освободительной армии Китая. Источник: РИА Новости, Антон Денисов

С другой стороны, танк Т-90 использует электронно-оптическую (soft kill) систему активной защиты "Штора", которая не только подавляет лазеры своими собственными излучателями, но также использует аэрозольные гранаты для создания непроницаемого для луча лазера облака вокруг боевой машины.

У танка М1 "Абрамс" нет собственной системы предупреждения о лазерном излучении, нет системы активной защиты и нет динамической защиты, однако можно предположить, что в будущем новые модификации будут обладать некоторыми из этих характеристик.

Пока М1А2 "Абрамс" полагается на великолепную многослойную композитную броню Чобхэм (Chobham composite armor), которая совершенствуется уже в течение многих лет, и, как утверждают специалисты, она сопоставима с 800-миллиметровой (или даже большей) катаной броней повышенной прочности (rolled hardened armor) при атаке подкалиберными снарядами, или со 1300 миллиметровой броней при использовании кумулятивных снарядов и ракет с похожей боевой частью. По имеющимся данным, максимальное бронирование танка Т-90 составляет около 650 миллиметров катаной брони повышенной твердости. Преимущество танка "Абрамс" состоит также в раздельном хранении боеприпасов, что уменьшает возможность их катастрофического подрыва при попадании вражеского снаряда.

Сочетание композитного и модульного бронирования танка Тип 99 обеспечивает ему, по мнению экспертов, защиту, эквивалентную танку "Абрамс". По утверждению одного источника, его защита эквивалентна 1100 миллиметрам катаной брони повышенной прочности, хотя реальные показатели продолжают оставаться секретными.

Мобильность

Танк Тип 99 по скорости намного опережает своих конкурентов и способен разогнаться до 80 километров в час при движении по дороге. Танки М1 "Абрамс" (M1 Abrams) и Т-90МС, которые использует Индия, следуют за ним, и их скоростные показатели составляют соответственно 68 километров в час и 72 километра в час. Однако оснащенная турбиной прожорливая силовая установка танка М1А2 позволяет ему проехать 390 километров, после чего нужно произвести дозаправку, тогда как и Тип 99, и Т-90 способны проехать более 480 километров. Кроме того, больший вес М1 "Абрамс" означает, что его сложнее перевозить и размещать.

В заключение следует отметить, что "Тип 99" имеет цифровую систему обслуживания, сопоставимую с той, которой начинают оснащаться последние модификации танка М1 "Абрамс".

В целом, можно сказать, что "Абрамсы" обладают самой высокой боевой мощью из этих трех танков, тогда как Тип 99, вероятно, имеет лучшую защиту, благодаря наличию многоуровневой системы. Кроме того, он быстрее, и имеет больший радиус действия.

Как правило, танк Т-90 уступает своим конкурентам, однако Т-90МС, оснащенный системой защиты "Реликт", улучшенным оптическим прицелом и более мощным двигателем, вполне способен составить им конкуренцию.

Однако следует иметь в виду, что истинные возможности бронирования танка Тип 99, его пушки и электронных систем остаются неопределенными - в частности, из-за того, что он не экспортируется, тогда как и М1 "Абрамс", и Т-90 используются во многих армиях мира.

Пекин не любит разглашать детали о своих технологиях, и, кроме того, он часто преувеличивает возможности своего оборудования. Тем не менее, имеющиеся данные позволяют говорить о том, что Китай, несмотря на огромное количество танков Тип 59, способен разрабатывать и принимать на вооружение первоклассные основные боевые танки. Это хорошо вписывается в недавно озвученные председателем Си Цзиньпином планы относительно сокращения количества и улучшения качества своих вооруженных сил.

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)

The National Interest, США