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Ракета Ariane 5 вывела на орбиту спутники, несмотря на потерю связи

29.01.2018 ТАСС 122 0
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РН Ariane 5
Старт ракеты Ariane 5.
Источник: P Baudon / ESA / AP

Отмечается, что миссии обоих аппаратов продолжаются

ТАСС, 26 января. Ракета Ariane 5 французской компании Arianespace вывела на орбиту спутники, несмотря на потерю связи с ней. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании на своем сайте.

"Отсутствие связи после воспламенения верхней ступени продолжалось на протяжении всей остальной части полета. Оба спутника успешно отделились от ракеты, находятся на орбите и поддерживают связь с соответствующими центрами управления. Миссии обоих аппаратов продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее компания Arianespace заявила о потере связи с ракетой-носителем Ariane 5.

Ракета Ariane 5 с двумя телекоммуникационными спутниками, люксембургским SES 14 и принадлежащим ОАЭ Al Yah 3, была запущена в четверг с космодрома Куру во Французской Гвиане в 19:20 (01:20 пятницы по мск). Спутник SES 14 также выполняет миссию Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk, "Наблюдения лимба и диска в глобальном масштабе") по изучению изменений в верхней атмосфере Земли. В NASA сообщили, что это первая научная миссия организации с размещением аппаратуры в качестве полезной нагрузки на коммерческом аппарате. Это также и первый пуск в 2018 году для Arianespace.
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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