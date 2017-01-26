Lockheed Martin: В Индии не будут собирать F-35, но будут собирать другие американские самолёты

Индийская пресса на неделе опубликовала материалы о том, что американская компания Lockheed Martin якобы собирается разместить в Индии производственную линию по созданию новейших истребителей F-35. Эти материалы были напечатаны сразу в нескольких индийских СМИ, что вызвало большой информационный ажиотаж и привело к тому, что ситуацию пришлось комментировать менеджменту компании Lockheed Martin.

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Майкл Фридман, представляющий Lockheed Martin, заявил о том, что слухи о создании линии по производству F-35 в Индии "сильно преувеличены". Его заявление приводит портал Defense News:

Статья, в которой говорится о переносе производства в Индию неверно изложена. Она является неверной по своей сути. Речь шла не о производстве F-35, а о возможности производства F-16.

Информация о том, что в Индии будет открыта производственная линия F-35, опровергается и представителями индийских властей.

При этом не исключается, что в конечном итоге Индия купит несколько американских истребителей F-35, как это уже сделали несколько государств мира, включая Южную Корею, Израиль, Норвегию и др.

Что же касается F-16, то именно менеджмент Lockheed Martin выступил с предложением по созданию в Индии производственных мощностей по сборке этих самолётов, если в Нью-Дели будут готовы предоставить гарантии о приобретении крупной партии этих самолётов. В частности, известно, что сборкой F-16 в Индии, вероятно, займётся Tata Advanced Systems Limited. Также сборку самолётов Gripen E Индии предлагает шведский Saab.