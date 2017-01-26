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К 2030 г. доля гражданской продукции на предприятиях ОПК должна достичь 50%, без сокращения выпуска оборонной продукции - Володин

26.01.2018 Интерфакс-АВН 209 0
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Госдума
Госдума.
Источник: positime.ru

Москва. 25 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что задача по увеличению выпуска гражданской продукции предприятиями Оборонно-промышленного комплекса России не будет происходить за счет уменьшения выпуска оборонной продукции на предприятиях ОПК.

"Это соотношение не за счет снижения доли продукции оборонного значения, а за счет повышения доли гражданского назначения и доведения ее до соотношения 50 на 50", - сказал В.Володин журналистам в четверг.

По его словам, произойдет увеличение выпуска продукции в целом на предприятиях ОПК. "По мере роста объемов в оборонном компоненте должен происходить и рост выпуска гражданской продукции. Как вы помните, в начале 90-х годов у нас была попытка сделать обратное - перевести высокотехнологичные предприятия системы ОПК на выпуск гражданской продукции и, соответственно, снизить объемы выпуска продукции оборонного назначения", - сказал В.Володин.

Он отметил, что сейчас стоит задача нарастить сегмент гражданской продукции в ОПК до соотношения 30 на 70, "догоняя объемы выпуска продукции оборонного назначения и доведя ее до соотношения 50 на 50 в 2030 году".
25.01.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия

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