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Путин заявляет, что госконтракт по модернизированным ракетоносцам Ту-160М предусматривает постройку 10 самолетов до 2027г

26.01.2018 Интерфакс-АВН 220 0
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Ту-160
Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова.
Источник: Татар-информ

Казань. 25 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Госконтракт на поставку модернизированных ракетоносцев Ту-160М2 предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас предстоит подписание контракта - 10 самолетов, каждый по 15 млрд", - сказал В.Путин в четверг на Казанском авиазаводе во время встречи с его коллективом.

По словам президента, это означает "до 2027 года полную загрузку завода".

В.Путин подчеркнул, что для большинства предприятий ОПК пик оборонного заказа скоро пройдет, "но для вас не скоро".

Он отметил, что также на заводе будет продолжаться ремонт, реконструкция и обслуживание самолетов Дальней авиации РФ.

По словам В.Путина, оборудование Казанского авиазавода также может быть использовано для производства гражданской продукции.

"У нас целая программа существует диверсификации военных производств, чтобы новейшее оборудование могло быть использовано не только в интересах обороны, но и для производства продукции двойного и гражданского назначения", - сказал президент РФ.
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Персоны
Путин Владимир

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