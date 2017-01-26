Путин: новый Ту-160 "Петр Дейнекин" укрепит ядерную триаду РФ



Президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Глава государства назвал проведенную работу по созданию самолета большим успехом коллектива Казанского авиационного завода имени Горбунова

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что новый самолет Ту-160, за полетом которого он наблюдал в Казани, укрепит ядерную триаду РФ.

"Это [создание самолета] серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны, потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе", - отметил он в беседе с работниками Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Глава государства назвал проведенную работу по созданию самолета "большим успехом коллектива завода". Президента пригласили через полтора года совершить полет на этом самолете, в ответ на что Путин напомнил, что уже летал на самолете-предшественнике.

Путин подчеркнул, что не сомневается в слаженности дальнейшей работы по Ту-160.

Президент также поделился с сотрудниками предприятия воспоминаниями о полете на Ту-160 в 2005 году. "Незабываемые ощущения, я тогда сказал, могу и сейчас повторить: как во сне", - сказал Путин. По его мнению, "летчикам в известной степени можно позавидовать". "Конечно, их работа связана с риском, но очень интересная, содержательная", - пояснил глава государства.

Путин отметил, что при применении Ту-160 "стало абсолютно очевидно, что нужна модернизация". "Как только стали с ним работать, стало очевидно, что должна быть проведена огромная работа, ведь он [Ту-160] не был поставлен на вооружение", - пояснил президент.

"Сегодня, когда появились новые технологии, стало ясно, что нужно не только дорабатывать, но что можем это сделать на совершенно новой технологической базе", - добавил он. По оценке главы государства, "это реально большой успех, большой шаг вперед, он только внешне выглядит как тот Ту-160, на котором я летал, но это совсем другая машина и перспективы развития у нее большие".