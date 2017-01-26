Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин: новый Ту-160 "Петр Дейнекин" укрепит ядерную триаду РФ

26.01.2018 ТАСС 169 0
0
Понравилась новость?
 +1
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Глава государства назвал проведенную работу по созданию самолета большим успехом коллектива Казанского авиационного завода имени Горбунова

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что новый самолет Ту-160, за полетом которого он наблюдал в Казани, укрепит ядерную триаду РФ.

"Это [создание самолета] серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны, потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе", - отметил он в беседе с работниками Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Глава государства назвал проведенную работу по созданию самолета "большим успехом коллектива завода". Президента пригласили через полтора года совершить полет на этом самолете, в ответ на что Путин напомнил, что уже летал на самолете-предшественнике.

Путин подчеркнул, что не сомневается в слаженности дальнейшей работы по Ту-160. 

Президент также поделился с сотрудниками предприятия воспоминаниями о полете на Ту-160 в 2005 году. "Незабываемые ощущения, я тогда сказал, могу и сейчас повторить: как во сне", - сказал Путин. По его мнению, "летчикам в известной степени можно позавидовать". "Конечно, их работа связана с риском, но очень интересная, содержательная", - пояснил глава государства.

Путин отметил, что при применении Ту-160 "стало абсолютно очевидно, что нужна модернизация". "Как только стали с ним работать, стало очевидно, что должна быть проведена огромная работа, ведь он [Ту-160] не был поставлен на вооружение", - пояснил президент.

"Сегодня, когда появились новые технологии, стало ясно, что нужно не только дорабатывать, но что можем это сделать на совершенно новой технологической базе", - добавил он. По оценке главы государства, "это реально большой успех, большой шаг вперед, он только внешне выглядит как тот Ту-160, на котором я летал, но это совсем другая машина и перспективы развития у нее большие".
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.01 10:49
  • 3
"В столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5"
  • 26.01 10:48
  • 49
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 26.01 10:33
  • 17
Названа лучшая в мире крылатая ракета
  • 26.01 10:17
  • 1
Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
  • 26.01 10:16
  • 1258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 10:16
  • 1
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
  • 26.01 10:14
  • 1
В Волгограде Су-24М "уничтожили" замаскированный командный пункт противника
  • 26.01 10:13
  • 4
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 26.01 10:12
  • 5
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 26.01 09:58
  • 3
4 неудобных вопроса о перспективах электромобилей
  • 26.01 09:54
  • 1
Умереть за Шпицберген?
  • 26.01 09:48
  • 967
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 26.01 05:56
  • 14
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 26.01 05:48
  • 1
В.Путин провел совещание по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК
  • 26.01 04:37
  • 5
Сирийский опыт: российский спецназ вооружил "Тигры" "Кордами"
другие обсуждаемые темы