Путин: новый Ту-160 "Петр Дейнекин" укрепит ядерную триаду РФ
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Президент РФ Владимир Путин.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Глава государства назвал проведенную работу по созданию самолета большим успехом коллектива Казанского авиационного завода имени Горбунова
КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что новый самолет Ту-160, за полетом которого он наблюдал в Казани, укрепит ядерную триаду РФ.
"Это [создание самолета] серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны, потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе", - отметил он в беседе с работниками Казанского авиационного завода имени Горбунова.
Глава государства назвал проведенную работу по созданию самолета "большим успехом коллектива завода". Президента пригласили через полтора года совершить полет на этом самолете, в ответ на что Путин напомнил, что уже летал на самолете-предшественнике.
Путин подчеркнул, что не сомневается в слаженности дальнейшей работы по Ту-160.
Президент также поделился с сотрудниками предприятия воспоминаниями о полете на Ту-160 в 2005 году. "Незабываемые ощущения, я тогда сказал, могу и сейчас повторить: как во сне", - сказал Путин. По его мнению, "летчикам в известной степени можно позавидовать". "Конечно, их работа связана с риском, но очень интересная, содержательная", - пояснил глава государства.
Путин отметил, что при применении Ту-160 "стало абсолютно очевидно, что нужна модернизация". "Как только стали с ним работать, стало очевидно, что должна быть проведена огромная работа, ведь он [Ту-160] не был поставлен на вооружение", - пояснил президент.
"Сегодня, когда появились новые технологии, стало ясно, что нужно не только дорабатывать, но что можем это сделать на совершенно новой технологической базе", - добавил он. По оценке главы государства, "это реально большой успех, большой шаг вперед, он только внешне выглядит как тот Ту-160, на котором я летал, но это совсем другая машина и перспективы развития у нее большие".
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25.01.2018
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