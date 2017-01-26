Единый день военной приемки пройдет в Москве 31 января
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Национальный центр управления обороной.
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Единый день приемки военной продукции пройдет в Москве 31 января 2018 года, сообщили в четверг в Минобороны России.
"В Национальном центре управления обороной РФ пройдет Единый день приемки военной продукции, на котором будут поведены итоги поступления в войска вооружения, военной техники в 2017 году и строительства объектов инфраструктуры для их размещения", - говорится на сайте Минобороны.
В ходе приемки будут заслушаны доклады должностных лиц о текущем положении дел в сфере реализации гособоронзаказа, в том числе по видеосвязи с предприятий и из воинских частей.
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25.01.2018
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