Изготовитель научной станции "Луна-25" опроверг информацию о переносе запуска на 2020 год
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Макет станции "Луна-25".
Источник: ТАСС
Автоматический зонд направится к спутнику Земли в 2019 году и будет проводить исследования в районе его Южного полюса
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Запуск российской научной посадочной станции "Луна-25" запланирован на 2019 год, никаких переносов сроков старта миссии нет, сообщили в четверг ТАСС в НПО им. Лавочкина (предприятие - изготовитель станции).
"По графику запуск миссии "Луна-25" планируется на 2019 год", - сказали на предприятии.
Ряд СМИ сообщили в четверг, что запуск "Луны-25" якобы перенесен на 2020 год.
Ранее сообщалось, что в 2019 году на естественный спутник Земли планируется отправить российскую научную посадочную станцию "Луна-25", в 2021 году - орбитальный аппарат "Луна-26", а в 2022 году - посадочную станцию "Луна-27".
Целью проекта "Луна-25" станет запуск автоматического зонда для исследований в районе Южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен в кратере Богуславского. Там он проведет исследования состава реголита, лунной пыли, стереосъемку места посадки с составлением 3D-карты местности, а также с помощью лазерного уголкового отражателя определит координаты посадочной станции с миллиметровой точностью.
Последняя советская лунная миссия была отправлена в 1976 году - тогда аппарат "Луна-24" совершил мягкую посадку, взял пробы грунта и вернул их на Землю.
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25.01.2018
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