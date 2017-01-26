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SpaceX провела первое наземное испытание двигателей ракеты Falcon Heavy

26.01.2018 ТАСС 150 0
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SpaceX
SpaceX.
Источник: © Kim Shiflett/NASA via AP

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Американская компания SpaceX провела в среду первое наземное огневое испытание двигателей своей новой тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом SpaceX сообщила в своем Twitter.

"Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено", - отметила компания, добавив, что теперь она "еще на шаг ближе к первому испытательному полету".

Как отмечает агентство Associated Press, испытание двигателей Falcon Heavy прошло на площадке Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. В ходе наземного теста, который длился около 10 секунд, были протестированы все 27 двигателей, расположенных в нижней ступени Falcon Heavy.

Как отметил в своем Twitter глава SpaceX Илон Маск, тест "прошел хорошо". Ранее данное испытание несколько раз откладывалось.

Первый тестовый запуск Falcon Heavy намечен на начало февраля. Маск при этом ранее предупреждал, что полет может пройти неудачно, а ракета может взорваться.

Falcon Heavy создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту груз массой более 54 тонн. Как сообщали в SpaceX, Falcon Heavy со стартовой тягой более 2,2 тыс. тонн станет самой мощной из находящихся в эксплуатации ракет в мире.
25.01.2018
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принадлежат ТАСС
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