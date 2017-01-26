Новый ракетоносец Ту-160 получил имя Петра Дейнекина



Бывший главком ВВС СССР и России, вице-президент Клуба военачальников РФ Петр Дейнекин.

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC Бывший главком ВВС СССР и России, вице-президент Клуба военачальников РФ Петр Дейнекин.Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC

Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Стратегический ракетоносец Ту-160 с заводским номером 0804, изготовленный на Казанском авиазаводе, получил имя первого главнокомандующего ВВС России Петра Дейнекина. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев.

"Эта информация соответствует действительности. Решением военного совета ВКС от 22 августа 2017 года самолету Ту-160 было присвоено имя Петра Дейнекина", - сказал он.

Как ранее сообщил источник ТАСС в российской "оборонке", на прошлой неделе этот самолет начал испытательные полеты. Комментируя сообщения различных СМИ, собеседник агентства уточнил, что новый ракетоносец не является опытным образцом модернизированного варианта бомбардировщика.

Ранее сообщалась, что 16 ноября 2017 года состоялась церемония выкатки этого самолета. В тот же день вице-премьер России Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что первый полет этой машины был запланирован на февраль 2018 года.

Петр Степанович Дейнекин родился 14 декабря 1937 года в городе Морозовске Ростовской области. В 1988-1990 годах командовал Дальней авиацией и был первым главнокомандующим ВВС России с 1992 года по 1998-й. Заслуженный военный летчик, Герой России генерал армии Дейнекин являлся кавалером более 20 советских, российских и иностранных орденов. Он скончался 19 августа 2017 года от сердечного приступа.