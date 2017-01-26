Летчики ЗВО провели в ходе учений воздушные бои на истребителях МиГ-29СМТ и Су-30СМ
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Истребитель МиГ-29СМТ.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
В качестве условного противника выступали самолеты Су-34 и боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Двадцать экипажей истребителей МиГ-29СМТ и Су-30СМ Западного военного округа (ЗВО) провели в ходе учений воздушные бои, сообщили в пресс-службе округа.
"В Курской области на аэродроме Халино состоялись летно-тактические учения с авиационным полком Западного военного округа, в которых были задействованы свыше 20 экипажей истребителей МиГ-29СМТ и Су-30СМ", - сообщили в округе.
Летчики перебазировались на запасные аэродромы, нашли и уничтожили различным оружием воздушные и наземные цели, провели разведку и воздушные бои, преодолели противовоздушную оборону условного противника.
"В качестве условного противника выступали самолеты Су-34 и боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300", - отметили в ЗВО.
Техники авиаполка провели тренировки по маскировке и обслуживанию самолетов на неподготовленных площадках.
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25.01.2018
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