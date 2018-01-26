США предприняли массированную пропагандистскую атаку с цель очернения России и подрыва мирного урегулирования в Сирии - МИД РФ
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Здание МИД РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Песня
Москва. 25 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Обвинения США в адрес Москвы и Дамаска в связи с инцидентами с химоружием имеют целью очернение России и подрыв усилий по мирному урегулированию в Сирии, заявляют в МИД РФ.
"23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск. По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В МИД России отмечают, должностные лица США "вчерашними инсинуациями они превзошли себя".
"Вопреки здравому смыслу нас, наряду с законными властями Сирии, объявили ответственными за химическую атаку в сирийской Восточной Гуте 22 января, сам факт которой даже не подтвержден. Единственная ссылка - сообщения пресловутых "Белых касок", давно сотрудничающих с террористическими группировками и полностью себя дискредитировавших провокациями и постоянным распространением откровенной лжи", - говорится в заявлении.
"Раньше мы не находили даже у американцев утверждений в том духе, что вина за применение отравляющих веществ лежит на России, "кто бы это ни совершил". Но теперь, не утруждаясь не то что доказательствами, а элементарными логическими аргументами, мир пытаются приучить к мысли, что наша страна, которая, в отличие от США, уничтожила все собственные запасы химического оружия, не только потворствует его использованию в Сирии, но виновна вообще всегда и во всем", - подчеркивают в МИД РФ.
В заявлении также говорится, что заодно Россию "лицемерно обвинили в нежелании расследовать происшествия с отравляющими веществами в Сирии".
"Хотя именно американцы, как стало ясно уже давно, препятствуют объективному разбирательству. В США твердо определились с правыми и виноватыми, исходя из собственных геополитических амбиций и опираясь на закулисные договоренности с антиправительственными боевиками. Видим, что в установлении истины Вашингтон не заинтересован, как не приемлет никаких точек зрения, не совпадающих с его собственной", - заявляют в российском внешнеполитическом ведомстве.
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25.01.2018
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№1
26.01.2018 01:37
Американцы могут заявлять что угодно. Даже то, что не Асад использует химоружие против мирного населения, а вкс по прямому приказу Путина. Удивляет другое. За подобными словами от такой державы должны идти действия. Не уровня заявлений а ля Украина. И не санкций, которые по их де словам никак не влияют на действия РФ. А МУС и Нюрнбергом. Но опять же. Не имея возможности реализовать свои угрозы, их вопли не сильно отличаются от украинских. Они могут сколько угодно подстрекать (повстанцев)на срыв любых переговоров. Но по факту они слили самых верных своих союзников, курдов, другим своим союзникам туркам.) А Турция вообще перестала спрашивать разрешения исключительных и даже, о ужас, нанесла удары по другим союзникам богоподобных вопреки их воле, да еще и публично угрожают, что продолжат. И на кого в таком случае они собираются опереться в Сирии? Снова начнут обучать за 500 миллионов нескольких (умеренных), а на переговоры пришлют какого нибудь представителя белых касок из Лондона, как (представителя вооруженной оппозиции)которая будет решать условия прекращения боевых действий?
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