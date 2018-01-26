США предприняли массированную пропагандистскую атаку с цель очернения России и подрыва мирного урегулирования в Сирии - МИД РФ



Здание МИД РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Песня Здание МИД РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Песня

Москва. 25 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Обвинения США в адрес Москвы и Дамаска в связи с инцидентами с химоружием имеют целью очернение России и подрыв усилий по мирному урегулированию в Сирии, заявляют в МИД РФ.

"23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск. По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России отмечают, должностные лица США "вчерашними инсинуациями они превзошли себя".

"Вопреки здравому смыслу нас, наряду с законными властями Сирии, объявили ответственными за химическую атаку в сирийской Восточной Гуте 22 января, сам факт которой даже не подтвержден. Единственная ссылка - сообщения пресловутых "Белых касок", давно сотрудничающих с террористическими группировками и полностью себя дискредитировавших провокациями и постоянным распространением откровенной лжи", - говорится в заявлении.

"Раньше мы не находили даже у американцев утверждений в том духе, что вина за применение отравляющих веществ лежит на России, "кто бы это ни совершил". Но теперь, не утруждаясь не то что доказательствами, а элементарными логическими аргументами, мир пытаются приучить к мысли, что наша страна, которая, в отличие от США, уничтожила все собственные запасы химического оружия, не только потворствует его использованию в Сирии, но виновна вообще всегда и во всем", - подчеркивают в МИД РФ.

В заявлении также говорится, что заодно Россию "лицемерно обвинили в нежелании расследовать происшествия с отравляющими веществами в Сирии".

"Хотя именно американцы, как стало ясно уже давно, препятствуют объективному разбирательству. В США твердо определились с правыми и виноватыми, исходя из собственных геополитических амбиций и опираясь на закулисные договоренности с антиправительственными боевиками. Видим, что в установлении истины Вашингтон не заинтересован, как не приемлет никаких точек зрения, не совпадающих с его собственной", - заявляют в российском внешнеполитическом ведомстве.