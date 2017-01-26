Путин рассказал о планах нарастить долю гражданской продукции в ОПК до 50% к 2030 году



Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Президент России отметил, что выпуск гражданской продукции должен обеспечить полную загрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса и их финансовую устойчивость

УФА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал о планах по существенному увеличению доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса: к 2030 году она должна вырасти до 50%. "Стратегическая задача - повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году - до 50%", - сказал он на совещании о диверсификации производства продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях.

Качественный товар по конкурентной цене

Президент отметил, что сейчас реализуется ряд масштабных программ по модернизации электроэнергетики и развитию цифровой экономики, а также по внедрению наилучших доступных технологий, оснащению современным оборудованием медицинских учреждений, созданию индустрии по переработке отходов. "Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны активнее подключаться к таким программам и проектам, - потребовал глава государства. - При этом, подчеркну, предлагаемая продукция должна быть качественной и конкурентоспособной по цене. В искусственных, тепличных условиях, конечно, невозможно и не нужно, и вредно было бы создавать [такую продукцию]".

Как отметил Путин, необходимо также проанализировать, какие барьеры, прежде всего законодательные, препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках. В частности, речь идет о том, что мешает заключать так называемые контракты полного жизненного цикла. "Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию", - добавил президент.

По его словам, выпуск гражданской продукции должен обеспечить полную загрузку предприятий ОПК и их финансовую устойчивость, особенно после прохождения пика объемов гособоронзаказов и их последующего сокращения после 2020 года. Путин отметил, что диверсификация производства должна происходить на системной основе. "Ряд предприятий уже энергично включился в эту работу, - констатировал он. - Диверсификация производства оборонных предприятий, конечно же, не должна ограничиваться отдельными успешными проектами. Важно поставить ее на системную основу, а руководители и весь коллектив предприятий должны подходить к выпуску гражданской продукции с той же ответственностью, как и к выполнению гособоронзаказа".

Роль компаний с госучастием

Компании с госучастием должны сформировать стартовые заказы для ОПК по закупке гражданской продукции, замещая при этом ее импорт из-за рубежа. "Надо сформировать стартовые заказы, которые помогут предприятиям более уверенно пройти начальный этап диверсификации, - указал Путин. - И здесь, безусловно, особая роль принадлежит компаниям с госучастием. Вместо зарубежной продукции они должны ориентироваться на закупку существующих и создаваемых отечественных аналогов".

Глава государства отметил, что заранее предвидит "критику в этой части: надо покупать не просто отечественное, а надо покупать самое лучшее, что есть в мире". "Да, разумеется, это так, - заметил президент. - Нужно покупать самое лучшее в мире. Нужно добиваться того, чтобы отечественная продукция такой стала". Путин поручил правительственной комиссии по импортозамещению заняться решением этой задачи.

Он также отметил, что нужно найти сбалансированную формулу, как разделить между государством и предприятием экономические риски и затраты. Президент сказал, что прежде всего это важно для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сертификации, развития сервисной поддержки и послепродажного обслуживания.

Путин также обратил внимание на то, что при реализации проектов по диверсификации производства в ОПК надо активно применять механизм специальных инвестиционных контрактов.

Стабильные объемы заказов

Чуть ранее на встрече с рабочими ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация - Уфимское моторостроительное производственное объединение" президент констатировал, что уровень производства гражданской продукции на предприятиях ОПК пока недостаточно высок. "У нас это [диверсификация] происходит, но очень ограниченными темпами", - заявил он.

Глава государства заверил рабочих, что объем гособоронзаказа в стране не снижается, а новая госпрограмма вооружений обеспечит стабильные объемы заказов до 2027 года. "В целом никакого снижения нет, так же как не было резкого увеличения в прошлом году, это все достаточно мягко, - сказал президент. - Мы сейчас уже приняли программу вооружений и гособоронзаказ до 2027 года, поэтому там все у нас стабильно, ритмично, все будете работать".

Повышение ответственности

Как заявил на совещании в Уфе глава Ростеха Сергей Чемезов, предприятия ОПК должны быть адаптированы и устойчивы к колебаниям гособоронзаказа, однако их ответственность за невыполнение целевых показателей по диверсификации производства нужно повышать. "Цикличность объемов гособоронзаказа - это распространенное явление. Оно присутствует во всех странах, - констатировал он. - Так, например, в США скачки по снижению или увеличению гособоронзаказа превышают 30%". "Наши предприятия должны быть не менее адаптированы и устойчивы к колебаниям гособоронзаказа, - уверен Чемезов. - Поэтому диверсификация продуктового портфеля очень важна. Речь идет, конечно, не о сковородках и кастрюлях, которые должны производить оборонные предприятия. Я имею в виду выпуск современной и высокотехнологичной продукции, в полной мере задействующей технологический и производственный потенциал предприятий ОПК".

По мнению главы Ростеха, необходимо повысить ответственность предприятий ОПК за невыполнение поставленных целей и ключевых показателей эффективности по гражданской продукции. "Только при наличии сильных стимулов и высокой мотивации можно ожидать результат", - отметил он.