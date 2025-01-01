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Чемезов называет "Калашникова" лидером отрасли по выпуску гражданской продукции

25.01.2018 Интерфакс-АВН 328 0
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АО "Концерн "Калашников"
АО "Концерн "Калашников".
Источник: vpk-news.ru

Уфа. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн "Калашников" смог увеличить выручку от продажи гражданской продукции в условиях западных санкций, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Калашников" является лидером отрасли по переходу на гражданскую продукцию. После введения санкций против концерна доля выручки от производства гражданской продукции по всей группе компаний серьёзно выросла", - сказал он в среду на совещании по диверсификации продукции ОПК в Уфе с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам С.Чемезова, за последний год выручка выросла примерно на 56% за счёт новых образцов речных транспортных средств, беспилотных летательных аппаратов и гражданского стрелкового оружия.

С.Чемезов заявил, что наращивание "гражданки" позволит "Ростеху" достигнуть уровня "ведущих глобальных корпораций"

При этом отметил, что предприятиям нужно быть готовым к скачкам объемов государственного оборонного заказа (ГОЗ).

"Цикличность объёмов ГОЗ - это распространённое явление. Оно присутствует во всех странах. Так, например, в США скачки по снижению или увеличению ГОЗ превышают 30%. Наши предприятия должны быть не менее адаптированы и устойчивы к колебаниям ГОЗ. Поэтому диверсификация продуктового портфеля очень важна", - сказал С.Чемезов.
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ

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