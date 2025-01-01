Источник: новый ракетоносец Ту-160 начал летные испытания на прошлой неделе



Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Отмечается, что до конца 2018 года новый самолет будет передан ВКС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Стратегический ракетоносец Ту-160 с заводским номером 0804, изготовленный на Казанском авиазаводе, на прошлой неделе начал испытательные полеты, сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Изготовленная из советского задела 804-я машина впервые поднялась в воздух на прошлой неделе и с тех пор выполняет испытательные полеты. До конца текущего года ракетоносец будет передан ВКС", - рассказал собеседник агентства.

Комментируя сообщения различных СМИ, источник уточнил, что новый самолет не является опытным образцом модернизированного варианта бомбардировщика. "На самолете проведена только малая модернизация, планер и двигатели остались прежними. Полностью оцифрованная документация по новому ракетоносцу будет выпущена не ранее середины текущего года, а без нее работы по строительству Ту-160М невозможны", - пояснил собеседник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее сообщалась, что 16 ноября 2017 года состоялась церемония выкатки этого самолета. В тот же день вице- премьер России Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что первый полет этой машины был запланирован на февраль 2018 года.

Ту-160 и его модернизация

Ту-160 - стратегический ракетоносец, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. С 1981 по 1992 год были построены 36 таких самолетов. После распада СССР на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова осталось несколько заделов Ту-160 в разной степени готовности, однако из-за экономических проблем работы над ними были заморожены. В результате один самолет был достроен лишь к 2000 году, второй - к 2008-му.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство этих бомбардировщиков в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны РФ сообщали, что их серийный выпуск должен начаться в 2023 году. При этом Воздушно-космические силы планируют приобрести не менее 50 таких машин. В июне 2017 года Виктор Бондарев, занимавший тогда пост главкома ВКС, заявлял, что Ту-160М2 может впервые подняться в воздух уже в конце 2018 года.

На ПАО "Туполев" развернуты работы по созданию глубокомодернизированных самолетов Ту-160М, вылет которых запланирован на 2019 год. Программа модернизации, выполняемая под руководством Министерства обороны РФ, предусматривает помимо прочего полную замену комплекса бортового радио-электронного оборудования. Ожидается, что это даст существенный прирост эффективности использования авиационного комплекса по назначению.