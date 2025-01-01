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Китайская космическая станция упадет на Землю между 15 марта и 15 апреля - прогноз ЕКА

25.01.2018 Интерфакс-АВН 184 0
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Tiangong-1
Компьютерная модель "Тяньгун-1" (Китай). Иллюстрация CNSA.

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" прекратит баллистическое существование на орбите и войдет в плотные слои атмосферы между 15 марта и 15 апреля, сообщил в среду "Интерфаксу-АВН" глава постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в Москве Рене Пишель.

"Согласно текущему прогнозу ЕКА, "окно" входа станции в атмосферу находится между серединой марта и серединой апреля", - сказал Р.Пишель, сославшись на данные Офиса по слежению за космическим "мусором" Центра управления полетами ЕКА в Дармштадте.

С учетом наклонения орбиты станции (42,7 градусов) угроза падения ее несгоревших в плотных слоях атмосферы обломков существует для районов, "географически лежащих между 43 градусами южной широты и 43 градусами северной широты", прогнозируют в ЕКА.

"Орбитальный полет станции "Тяньгун-1" больше не управляется, и хотя утверждается о сохранении контроля высоты, это не позволит управлять процессом ее входа в атмосферу", - отмечают в ЕКА.

"ЕКА предложило Межагентскому координационному комитету по космическому "мусору" (IADC) отслеживать процесс схода станции с орбиты, используя комбинированные возможности средств контроля космического пространства стран-участниц этой структуры, включая китайские. Все участники IADC, включая CNSA (Китайское национальное космическое агентство - ИФ) и "Роскосмос", согласились с этим", - отметил Р.Пишель.

По его словам, ЕКА будет следить за сходом станции с орбиты с использованием РЛС TIRA в Бонне и, по всей видимости, демонстрационной РЛС SSA в Санторказе.

Орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена 29 сентября 2011 года. За время нахождения на орбите она приняла две пилотируемых экспедиции. Масса станции - 8,5 тонны.
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Тяньгун-1
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Проекты
СККП

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