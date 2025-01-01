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Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" определена головной организацией по созданию гиперзвукового оружия - гендиректор

25.01.2018 Интерфакс-АВН 323 0
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Гиперзвуковая ракета
Гиперзвуковая ракета.
Источник: МО России/ Армейский стандарт

Это один из ответов на концепцию быстрого глобального удара США

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Гиперзвуковое оружие разрабатывается в России по нескольким направлениям, технологический прорыв в этой сфере ожидается в начале 2020-х годов, сообщил в среду "Интерфаксу-АВН" генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"По теме гиперзвука идут активные работы в рамках государственной программы, по этому направлению КТРВ определена головной организацией", - отметил Б.Обносов.

При этом он заявил, что данное направление будет способствовать нейтрализации угроз, проистекающих от концепции быстрого глобального удара, которая исповедуется в США. "Поскольку американская концепция быстрого глобального удара базируется на применении высокоточного гиперзвукового оружия, мы также должны в качестве ответа сделать упор на разработку и систем защиты, и высокоскоростного оружия повышенной дальности, точности, помехозащищенности", - пояснил Б.Обносов.

При этом он отметил, что в этой деятельности ведущие предприятия КТРВ - "ВПК "НПО машиностроения", "Радуга", головное предприятие - взаимодействуют с Фондом перспективных исследований, Московским институтом теплотехники, другими научными организациями. "Работа ведется по нескольким направлениями, таким как баллистика, двигатель, материалы, система наведения, другие бортовые комплексы", - сказал Б.Обносов.

"Очевидно, что тот, кто первым освоит эти технологии, тот получит серьезные преимущества во многих сферах, а не только в военной. Для этого, как вы понимаете, нужен технологический прорыв, который, надеюсь, произойдет в начале 2020-х годов", - заявил собеседник агентства.

Ранее почётный генеральный директор - генеральный конструктор НПО машиностроения Герберт Ефремов сообщил "ИФ-АВН", что специалисты различают моторный и безмоторный гиперзвук.

По данным открытой печати, принцип моторного гиперзвука может быть использован в перспективных крылатых гиперзвуковых ракетах, безмоторного гиперзвука - на перспективном боевом оснащении межконтинентальных баллистических ракет.

"Гиперзвук моторный начинается где-то с 4,5 Маха. До 4,5 Маха - это сверхзвук. А от 4,5 Махов начинается гиперзвук. Моторный гиперзвук в интервале от 4, и даже от 3 или 3,5 Маха еще никем не осуществлен в мире. Над этим сейчас многие работают и у нас, и за рубежом", - пояснил Г.Ефремов.

"Совершенно другое направление, - сказал учёный, - безмоторный гиперзвук. Им также все занимаются. Это особое направление, которое не связано с трудностями моторного гиперзвука".
24.01.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
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США
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Корпорация ТРВ
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НПО машиностроения
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