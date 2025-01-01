На обновление научно-технического задела в развитии ОПК необходимо около 20 млрд рублей ежегодно - президент РАН Сергеев



Президент Российской академии наук академик Александр Сергеев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Президент Российской академии наук академик Александр Сергеев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

По его словам, позиция Путина состоит в том, чтобы искать эти средства вне госпрограммы вооружений

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РАН Александр Сергеев считает, что на основе оценок военных аналитиков оптимальная потребность по обновлению научно-технического задела со стороны РАН по вопросам обороны и безопасности ежегодно находится на уровне 20 млрд рублей.

"Оценки, которые делают военные аналитики и политики, таковы, что процент от государственной программы вооружений должен идти на обновление задела. Государственная программа вооружений у нас 19 триллионов рублей на 10 лет, и если посмотреть, то где-то около 20 млрд рублей в год именно на обновление той части, которую мы называем фундаментально-поисковой", - заявил А.Сергеев в среду на пресс-конференции в Москве, посвященной его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 22 января.

"Где эти средства брать? Прямо в Государственной программе вооружений этих средств нет. Это программа на закупки того, что уже сделано, это не тот статус, но пропорцию надо искать, и президент это понимает. Мы с ним, действительно, обсуждали этот вопрос", - сказал президент РАН.

При этом А.Сергеев отметил, что позиция президента РФ состоит в том, что процент на обновление задела не может быть изъят непосредственно из госпрограммы вооружений.

В этой связи, по словам президента РАН, особую актуальность приобретает четкое определение источника для обновления научно-технологического задела.