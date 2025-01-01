"Тактическое ракетное вооружение" в 2017 экспортировало продукции на $960 млн - гендиректор



Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э». Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э».

В 2018 году планируется преодолеть рубеж в $1 млрд

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Экспорт по линии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в 2017 году увеличится, сообщил в среду "Интерфаксу-АВН" генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Если в 2016 году мы экспортировали продукции и предоставили услуг более чем на 610 миллионов долларов, то в 2017 году этот показатель будет около 960 миллионов долларов", - сказал Б.Обносов.

"В перспективе, - отметил он, - серьезный рост объемов экспортной выручки несомненен с учётом того, что мы будем представлять пакеты предложений не только по авиационному вооружению, но и по морскому подводному оружию, по береговым комплексам, по корабельным системам".

"Смею предположить, - сказал глава КТРВ, - что в 2018 году преодолеем миллиардный рубеж".

В КТРВ входят свыше 30 предприятий и организаций. В номенклатуре производимых корпорацией вооружений, в частности, - ракеты класса "воздух - воздух", управляемые авиабомбы, противокорабельные ракеты "Уран-Э", "Бал-Э", "Яхонт", скоростная подводная ракета "Шквал-Э", крылатая ракета воздушного базирования Х-101, антиторпеда "Пакет-Э/НК".

Полный текст интервью Б.Обносова опубликован на сайтах "Интерфакса" www.interfax.ru и "Интерфакса-АВН" www.militarynews.ru.