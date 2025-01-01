Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Тактическое ракетное вооружение" в 2017 экспортировало продукции на $960 млн - гендиректор

25.01.2018 Интерфакс-АВН 214 0
0
Понравилась новость?
 0
Bal-E_002
Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э».

В 2018 году планируется преодолеть рубеж в $1 млрд

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Экспорт по линии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в 2017 году увеличится, сообщил в среду "Интерфаксу-АВН" генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Если в 2016 году мы экспортировали продукции и предоставили услуг более чем на 610 миллионов долларов, то в 2017 году этот показатель будет около 960 миллионов долларов", - сказал Б.Обносов.

"В перспективе, - отметил он, - серьезный рост объемов экспортной выручки несомненен с учётом того, что мы будем представлять пакеты предложений не только по авиационному вооружению, но и по морскому подводному оружию, по береговым комплексам, по корабельным системам".

"Смею предположить, - сказал глава КТРВ, - что в 2018 году преодолеем миллиардный рубеж".

В КТРВ входят свыше 30 предприятий и организаций. В номенклатуре производимых корпорацией вооружений, в частности, - ракеты класса "воздух - воздух", управляемые авиабомбы, противокорабельные ракеты "Уран-Э", "Бал-Э", "Яхонт", скоростная подводная ракета "Шквал-Э", крылатая ракета воздушного базирования Х-101, антиторпеда "Пакет-Э/НК".

Полный текст интервью Б.Обносова опубликован на сайтах "Интерфакса" www.interfax.ru и "Интерфакса-АВН" www.militarynews.ru.
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Х-101
Х-61 Яхонт
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.01 09:46
  • 1
"Роскосмос" оказался самым бесполезным для бюджета ведомством
  • 25.01 08:37
  • 2
Инженер секретного бюро подводных лодок пропал в Санкт-Петербурге
  • 25.01 08:36
  • 9
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 25.01 08:17
  • 3
Названа лучшая в мире крылатая ракета
  • 25.01 08:00
  • 1
Путин назвал основную задачу российской промышленности
  • 25.01 07:32
  • 171
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 25.01 07:07
  • 1
Обновленный ракетоносец Ту-160 поднялся в небо
  • 25.01 06:32
  • 132
С опозданием на 10 лет
  • 25.01 02:32
  • 1
На Кубани расчеты С-300 "отразили" массированный авиаудар противника
  • 25.01 02:13
  • 1
Оснащенность ВМФ морскими спасательными техническими средствами за последние несколько лет увеличилась в 5,3 раза
  • 25.01 02:03
  • 1
Спецназ блокировал прорыв диверсантов на учении в Курской области
  • 25.01 00:45
  • 1
СМИ: третья попытка испытаний двигателей ракеты Falcon Heavy намечена на субботу
  • 25.01 00:24
  • 6100
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.01 22:25
  • 3
Нулевые резервы
  • 24.01 20:57
  • 1
Россия поставит Мьянме шесть истребителей Су-30
другие обсуждаемые темы