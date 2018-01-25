Инженер секретного бюро подводных лодок пропал в Санкт-Петербурге
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Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».
В Санкт-Петербурге пропал сотрудник секретного конструкторского бюро "Малахит", специализирующегося на производстве подводных лодок. Об этом в среду, 24 января, сообщает "Фонтанка".
По данным издания, инженер секретного бюро находился в отпуске и 23 января должен был выйти на работу, но так на ней и не появился. Поскольку мужчина занимает должность инженера первой (высшей) категории, а предприятие имеет статус режимного, однодневное беспричинное отсутствие сотрудника вызывает вопросы. Коллеги пропавшего были вынуждены обратиться в полицию.
Известно, что пропавший 30-летний мужчина живет в Петергофе один, в его квартире никого нет.
Санкт-Петербургское бюро машиностроения "Малахит" является ведущим в России конструкторским предприятием по проектированию, строительству и испытаниям подводных лодок, в том числе и атомных.
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24.01.2018
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Военкор
183
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№1
25.01.2018 07:31
В СШП уже ищите! Пока наши спецслужбы не начнут наказывать предателей-перебежчиков, они так и будут бегать чувствуя свою безнаказанность, а вот если как при Сталине, тогда бы у каждого сидело в голове - предашь, схватишь пулю, в любой точке планеты!
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Алексей60
2473
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№2
25.01.2018 08:37
Цитата, q
Поскольку мужчина занимает должность инженера первой (высшей) категорииОчередная глупость от безграмотных журналюг! Инженеров первой категории в любом Кб пруд пруди.
Да и нет такой должности "инженер первой (высшей) категории"! Слово "высшей" журналисты, наверно, для солидности воткнули.
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