Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Инженер секретного бюро подводных лодок пропал в Санкт-Петербурге

25.01.2018 Lenta.ru 472 2
-2
Понравилась новость?
 0
spmbm-malahit-logo
Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».

В Санкт-Петербурге пропал сотрудник секретного конструкторского бюро "Малахит", специализирующегося на производстве подводных лодок. Об этом в среду, 24 января, сообщает "Фонтанка".

По данным издания, инженер секретного бюро находился в отпуске и 23 января должен был выйти на работу, но так на ней и не появился. Поскольку мужчина занимает должность инженера первой (высшей) категории, а предприятие имеет статус режимного, однодневное беспричинное отсутствие сотрудника вызывает вопросы. Коллеги пропавшего были вынуждены обратиться в полицию.

Известно, что пропавший 30-летний мужчина живет в Петергофе один, в его квартире никого нет.

Санкт-Петербургское бюро машиностроения "Малахит" является ведущим в России конструкторским предприятием по проектированию, строительству и испытаниям подводных лодок, в том числе и атомных.
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия

  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Военкор
183
№1
25.01.2018 07:31
В СШП уже ищите! Пока наши спецслужбы не начнут наказывать предателей-перебежчиков, они так и будут бегать чувствуя свою безнаказанность, а вот если как при Сталине, тогда бы у каждого сидело в голове - предашь, схватишь пулю, в любой точке планеты!
-1
Сообщить модератору
RU
Алексей60
2473
№2
25.01.2018 08:37
Цитата, q
Поскольку мужчина занимает должность инженера первой (высшей) категории
Очередная глупость от безграмотных журналюг! Инженеров первой категории в любом Кб пруд пруди.
Да и нет такой должности "инженер первой (высшей) категории"! Слово "высшей" журналисты, наверно, для солидности воткнули.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.01 09:46
  • 1
"Роскосмос" оказался самым бесполезным для бюджета ведомством
  • 25.01 08:37
  • 2
Инженер секретного бюро подводных лодок пропал в Санкт-Петербурге
  • 25.01 08:36
  • 9
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 25.01 08:17
  • 3
Названа лучшая в мире крылатая ракета
  • 25.01 08:00
  • 1
Путин назвал основную задачу российской промышленности
  • 25.01 07:32
  • 171
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 25.01 07:07
  • 1
Обновленный ракетоносец Ту-160 поднялся в небо
  • 25.01 06:32
  • 132
С опозданием на 10 лет
  • 25.01 02:32
  • 1
На Кубани расчеты С-300 "отразили" массированный авиаудар противника
  • 25.01 02:13
  • 1
Оснащенность ВМФ морскими спасательными техническими средствами за последние несколько лет увеличилась в 5,3 раза
  • 25.01 02:03
  • 1
Спецназ блокировал прорыв диверсантов на учении в Курской области
  • 25.01 00:45
  • 1
СМИ: третья попытка испытаний двигателей ракеты Falcon Heavy намечена на субботу
  • 25.01 00:24
  • 6100
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.01 22:25
  • 3
Нулевые резервы
  • 24.01 20:57
  • 1
Россия поставит Мьянме шесть истребителей Су-30
другие обсуждаемые темы