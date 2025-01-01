Сирийский опыт: противоракетный "Президент-С" надежно защитит Ми-26Т2



Ми-26.

Источник: rg.ru Ми-26.Источник: rg.ru

Бортовые комплексы обороны "Президент-С" в Сирии надежно прикрывают российские боевые и транспортные вертолеты от возможных атак вражеских средств ПВО. Поэтому не удивительно, что военные чиновники зарубежных армий заинтересовались российской новинкой.

Алжирский Ми-26Т2 с бортовым комплексом обороны "Президент-С"

Фото: https://t.co/a3PsXSk8QO pic.twitter.com/Ovda2RivQo

- Komandante (@KomandanteS17) 24 января 2018 г.

Еипетские ВВС стали первыми, чьи винтокрылые Ми-17 получили этот комплекс. А на днях в Сети появилось изображение алжирского тяжелого многоцелевого вертолета Ми-26Т2, который также оборудован комплексом "Президент-С".

Созданный российскими инженерами и конструкторами современный комплекс обороны летательных аппаратов может эффективно фиксировать облучение самолета или вертолета радаром или лазерными средствами наведения.

Поняв, что противник взял машину на прицел, "Президент-С" пускает в дело весь набор систем и комплексов радиоэлектронной и оптико-электронной защиты. В дело могут быть пущены как ложные тепловые цели, так и специальные лазерные станции подавления, выводящие из строя головки самонаведения сразу нескольких ракет, летящих с разных направлений.

По мнению военных экспертов, опыт локальных конфликтов показывает, что именно вертолеты-гиганты нуждаются в дополнительной защите от переносных зенитно-ракетных комплексов, производство которых сейчас налажено на военных предприятиях множества государств.

Алексей Моисеев