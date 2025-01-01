Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Сирийский опыт: противоракетный "Президент-С" надежно защитит Ми-26Т2

25.01.2018 Российская газета 280 0
0
Понравилась новость?
 +3
Ми-26
Ми-26.
Источник: rg.ru

Бортовые комплексы обороны "Президент-С" в Сирии надежно прикрывают российские боевые и транспортные вертолеты от возможных атак вражеских средств ПВО. Поэтому не удивительно, что военные чиновники зарубежных армий заинтересовались российской новинкой.

Алжирский Ми-26Т2 с бортовым комплексом обороны "Президент-С"

Фото: https://t.co/a3PsXSk8QO pic.twitter.com/Ovda2RivQo

- Komandante (@KomandanteS17) 24 января 2018 г.

Еипетские ВВС стали первыми, чьи винтокрылые Ми-17 получили этот комплекс. А на днях в Сети появилось изображение алжирского тяжелого многоцелевого вертолета Ми-26Т2, который также оборудован комплексом "Президент-С".

Созданный российскими инженерами и конструкторами современный комплекс обороны летательных аппаратов может эффективно фиксировать облучение самолета или вертолета радаром или лазерными средствами наведения.

Поняв, что противник взял машину на прицел, "Президент-С" пускает в дело весь набор систем и комплексов радиоэлектронной и оптико-электронной защиты. В дело могут быть пущены как ложные тепловые цели, так и специальные лазерные станции подавления, выводящие из строя головки самонаведения сразу нескольких ракет, летящих с разных направлений.

По мнению военных экспертов, опыт локальных конфликтов показывает, что именно вертолеты-гиганты нуждаются в дополнительной защите от переносных зенитно-ракетных комплексов, производство которых сейчас налажено на военных предприятиях множества государств.


Алексей Моисеев
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Сирия
Продукция
Ми-17
Ми-26

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.01 09:46
  • 1
"Роскосмос" оказался самым бесполезным для бюджета ведомством
  • 25.01 08:37
  • 2
Инженер секретного бюро подводных лодок пропал в Санкт-Петербурге
  • 25.01 08:36
  • 9
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 25.01 08:17
  • 3
Названа лучшая в мире крылатая ракета
  • 25.01 08:00
  • 1
Путин назвал основную задачу российской промышленности
  • 25.01 07:32
  • 171
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 25.01 07:07
  • 1
Обновленный ракетоносец Ту-160 поднялся в небо
  • 25.01 06:32
  • 132
С опозданием на 10 лет
  • 25.01 02:32
  • 1
На Кубани расчеты С-300 "отразили" массированный авиаудар противника
  • 25.01 02:13
  • 1
Оснащенность ВМФ морскими спасательными техническими средствами за последние несколько лет увеличилась в 5,3 раза
  • 25.01 02:03
  • 1
Спецназ блокировал прорыв диверсантов на учении в Курской области
  • 25.01 00:45
  • 1
СМИ: третья попытка испытаний двигателей ракеты Falcon Heavy намечена на субботу
  • 25.01 00:24
  • 6100
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.01 22:25
  • 3
Нулевые резервы
  • 24.01 20:57
  • 1
Россия поставит Мьянме шесть истребителей Су-30
другие обсуждаемые темы