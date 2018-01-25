Оснащенность ВМФ морскими спасательными техническими средствами за последние несколько лет увеличилась в 5,3 раза



ВМФ РФ.

Источник: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова ВМФ РФ.Источник: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

ЦАМТО, 24 января. Оснащенность современной морской спасательной техникой и имуществом Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России за несколько лет увеличилась в 5,3 раза.

Работа по дальнейшему обновлению поисково-спасательных сил ВМФ будет активно продолжена в 2018 году.

В частности, на вооружение принято универсальное водолазное снаряжение СВУ-5, обладающее рядом преимуществ по сравнению с предыдущими поколениями снаряжений. В нем существенно улучшены характеристики водолазного шлема, при создании которого применен более производительный легочный автомат (малое сопротивление дыханию), а также новый принцип обдува иллюминатора (обдув иллюминатора шлема осуществляется постоянно в процессе дыхания или принудительно при открытии вентиля принудительного обдува). Также, при создании СВУ-5 применен гибкий шланг легочного автомата, что обеспечивает лучшую защиту при механических воздействиях. Среди преимуществ СВУ-5 – увеличенное поле обзора иллюминатора (на 10-15%) за счет его площади и более близкого расположения к лицу водолаза.

Также для службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России разработано и прошло испытания уникальное вентилируемое водолазное снаряжение (СВВ), которое предназначено для использования в ходе аварийно-спасательных операций в особо сложных условиях моря, в том числе в условиях сильного загрязнения морской воды на различных глубинах. Снаряжение, позволит обеспечить выполнение подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ в условиях низких температур воды и воздуха, в средах с повышенной плотностью и наличием различных загрязнений, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов. СВВ может использоваться в тех случаях, когда применение снаряжения с легочно-автоматической подачей является небезопасным, а также позволяет проводить, водолазные работы в состоянии нулевой плавучести (зависания) водолаза. Основное отличие снаряжения СВВ от принятого на вооружение универсального водолазного снаряжения СВУ-5 состоит в наличии в комплекте специального вентилируемого шлема.

Кроме того, модернизированы и прошли ремонт подводные аппараты типа "Приз", производится модернизация и ремонт спасательного глубоководного подводного аппарата "Бестер", принят на снабжение спасательный глубоководный аппарат "Бестер-1", не имеющий аналогов в мире по своим характеристикам, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.