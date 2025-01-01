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Замминистра обороны Юрий Борисов провел в Санкт-Петербурге рабочее совещание на АО "Адмиралтейские верфи"

25.01.2018 ЦАМТО 212 0
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Адмиралтейские верфи
Адмиралтейские верфи.
Источник: Катерина Евгеньева / Коммерсантъ

ЦАМТО, 24 января. Заместитель министра обороны Юрий Борисов провел 23 января в Санкт-Петербурге рабочее совещание, посвященное вопросам реализации государственного оборонного заказа предприятиями ОСК.

Также в совещании приняли участие представители главного командования Военно-морского флота и Министерства промышленности и торговли России.

"Министр обороны поручил довести до руководителей предприятий особенности выполнения заданий Гособоронзаказа 2018 года с учетом новой Государственной программы вооружения 2018-2020 гг.", – сообщил Ю.Борисов участникам совещания.

Замглавы оборонного ведомства обратил внимание на неукоснительное соблюдение участниками ГОЗ законодательства Российской Федерации в области исполнения гособоронзаказа.

На совещании были подробно рассмотрены вопросы выполнения сдаточной программы 2018 года, а также контрагентские поставки, влияющие на сроки сдачи кораблей и подводных лодок в интересах Военно-морского флота.

Заместитель министра обороны обратил внимание участников совещания и на такой важный момент, как участие самого ВМФ в планировании и реализации опытно-конструкторских работ, проводимых предприятиями ОПК в его интересах.

Что касается сегодняшних проблем при реализации Государственной программы вооружений в разделе ВМФ, то они, как полагает Ю.Борисов, "во многом связаны с необходимостью сдачи продукции, привязанной к календарным датам".

"Поэтому, одной из особенностей выполнения ГОЗ-2018 будет заключение контрактов с головными производителями исходя из технологического цикла строительства кораблей, что позволит получать нам качественную продукцию в оговоренный контрактом срок и без увеличения кредиторской задолженности", – подчеркнул Ю.Борисов.

Также на совещании были обсуждены особенности подводного, надводного судостроения и выполнения сервисного обслуживания и ремонта кораблей и подводных лодок, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОСК
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ

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