Замминистра обороны Юрий Борисов провел в Санкт-Петербурге рабочее совещание на АО "Адмиралтейские верфи"
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Адмиралтейские верфи.
Источник: Катерина Евгеньева / Коммерсантъ
ЦАМТО, 24 января. Заместитель министра обороны Юрий Борисов провел 23 января в Санкт-Петербурге рабочее совещание, посвященное вопросам реализации государственного оборонного заказа предприятиями ОСК.
Также в совещании приняли участие представители главного командования Военно-морского флота и Министерства промышленности и торговли России.
"Министр обороны поручил довести до руководителей предприятий особенности выполнения заданий Гособоронзаказа 2018 года с учетом новой Государственной программы вооружения 2018-2020 гг.", – сообщил Ю.Борисов участникам совещания.
Замглавы оборонного ведомства обратил внимание на неукоснительное соблюдение участниками ГОЗ законодательства Российской Федерации в области исполнения гособоронзаказа.
На совещании были подробно рассмотрены вопросы выполнения сдаточной программы 2018 года, а также контрагентские поставки, влияющие на сроки сдачи кораблей и подводных лодок в интересах Военно-морского флота.
Заместитель министра обороны обратил внимание участников совещания и на такой важный момент, как участие самого ВМФ в планировании и реализации опытно-конструкторских работ, проводимых предприятиями ОПК в его интересах.
Что касается сегодняшних проблем при реализации Государственной программы вооружений в разделе ВМФ, то они, как полагает Ю.Борисов, "во многом связаны с необходимостью сдачи продукции, привязанной к календарным датам".
"Поэтому, одной из особенностей выполнения ГОЗ-2018 будет заключение контрактов с головными производителями исходя из технологического цикла строительства кораблей, что позволит получать нам качественную продукцию в оговоренный контрактом срок и без увеличения кредиторской задолженности", – подчеркнул Ю.Борисов.
Также на совещании были обсуждены особенности подводного, надводного судостроения и выполнения сервисного обслуживания и ремонта кораблей и подводных лодок, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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24.01.2018
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