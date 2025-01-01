ВВС Бразилии получат дополнительный поисково-спасательный самолет C-295



Транспортный самолет С-295.

Источник: Jumbero/flickr/CC-BY-SA 2.0 Транспортный самолет С-295.Источник: Jumbero/flickr/CC-BY-SA 2.0

ЦАМТО, 24 января. Компания Airbus 22 января объявила, что МО Бразилии реализовало опцион на поставку дополнительного самолета SC-105 "Амазонас" (бразильское обозначение C-295) в версии для проведения поисково-спасательных операций.

Контракт был подписан в конце декабря 2017 года. После поставки данного самолета в 2020 году общее количество C-295 в составе ВВС Бразилии составит 15 ед.

Как сообщал ЦАМТО, контракт в рамках программы CL-X2 на поставку 12 самолетов C-295, включая два в поисково-спасательной версии, МО Бразилии и компания ЕАДС-КАСА подписали в апреле 2005 года. Первый C-295M в рамках данного соглашения был передан ВВС Бразилии в ноябре 2006 года, последний – в 2009 году. В апреле 2014 года ВВС Бразилии подписали с Airbus Defence and Space контракт на поставку трех дополнительных C-295 в версии для проведения поисково-спасательных операций. Стоимость соглашения составила 191,2 млн. евро. Контракт также включал пятилетнее материально-техническое обеспечение поставленной техники. В конце 2016 года появилась информация о том, что ВВС Бразилии сократили количество заказанных самолетов до двух, переведя третью машину в опцион. Причины сокращения закупаемой партии неизвестны. Можно предположить, что на объем покупки отрицательно повлияли экономические проблемы. Первый самолет SC-105 в рамках реализации контракта, подписанного в 2014 году, был официально передан ВВС Бразилии 16 июня 2017 года на предприятии Airbus Defence and Space в Севилье и прибыл на базу Кампу-Гранди 3 августа 2017 года.

В настоящее время на вооружении ВВС Бразилии имеется 10 C-295 в версии военно-транспортного самолета (обозначение C-105 "Амазонас") и три C-295 в поисково-спасательной версии (SC-105 "Амазонас").

Второй SC-105 (по контракту, заключенному в 2014 году) будет поставлен в 2019 году. Третья недавно законтрактованная машина – в 2020 году. Закупленные SC-105 входят в состав эскадрильи "Пеликан" (2/10-я авиационная группа), базирующейся в Кампо-Гранде в шт. Мату-Гросу-ду-Сул.

Самолеты SC-105 оснащаются электронно-оптической системой для поиска объектов над сушей и морем в видимом и ИК диапазоне, установленной в носовой части РЛС с синтезированной апертурой EL/M-2022A(V)3 X-диапазона, системой спутниковой связи, системой управления FITS. РЛС обеспечивает возможность одновременного обнаружения в секторе 360 град. до 640 целей в радиусе до 200 морских миль (370 км). Станция позволяет обнаружить цели, сходные по размеру с катером, и сопровождать их при скорости движения до 75 узлов (139 км/ч). Кроме того, РЛС позволяет получать изображения земной поверхности с разрешением до одного квадратного метра на площади 2,5x2,5 км.

Расчет каждого SC-105 состоит из 9 человек: двух пилотов, инженера, двух операторов системы обнаружения (РЛС и тепловизионная система переднего обзора) и четырех наблюдателей.

Самолет может сбрасывать спасательное оборудование, включая спасательные плоты или предметы первой необходимости. SC-105 может быть реконфигурирован для использования в целях медицинской эвакуации или транспортировки войск и грузов, а также решения других задач.