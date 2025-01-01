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В 2018 году курсанты военно-морских образовательных заведений впервые пройдут практику сразу на двух учебных кораблях

25.01.2018 ЦАМТО 112 0
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Учебный "Перекоп"
Учебный корабль "Перекоп".
Источник: http://tecmash.ru/

ЦАМТО, 24 января. В 2018 году курсанты военно-морских образовательных заведений впервые пройдут морскую практику сразу на двух учебных кораблях – "Перекоп" и "Смольный".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с планами Главного командования ВМФ по восстановлению технической готовности учебных кораблей Военно-морского флота, эти учебные корабли с 2010 по 2016 год последовательно прошли ремонт и в дальнейшем будут использоваться по своему прямому предназначению – для организации морской практики курсантов высших военно-морских учебных заведений, учащихся Нахимовского Военно-Морского Училища и Кронштадтского Морского Кадетского корпуса. До конца 2018 года морскую практику на этих кораблях пройдут свыше 1000 курсантов учебных заведений Военного Учебно-Научного Центра ВМФ России, нахимовцев и морских кадет. Планируется, что морскую практику смогут пройти и учащиеся военных кафедр гражданских учебных заведений морской направленности.

"Учебные корабли "Перекоп" и "Смольный" оснащены всем необходимым оборудованием, а также учебно-тренажерными комплексами для эффективного практического обучения курсантов штурманских специальностей непосредственно в море, а также для получения первичных практических навыков службы на кораблях учащимися военно-морских учебных заведений других специальностей", – сообщил накануне Дня штурмана ВМФ (отмечается ежегодно 25 января) главный штурман Военно-морского флота контр-адмирал Эдуард Луйк.
24.01.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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