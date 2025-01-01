Зенитчики и авиация Черноморского флота обнаружили на учениях неопознанные воздушные цели
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Истребитель Су-30 СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Корпорация "Иркут"
Оборону и условное нападение на базы отрабатывали экипажи пяти надводных кораблей и самолеты Су-30
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Корабельные расчеты ПВО и морская авиация Черноморского флота провели совместные учения по противовоздушной обороне, в ходе которых обнаружили неопознанные воздушные цели. Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Вячеслав Трухачев.
"В пунктах базирования Черноморского флота дежурные смены центров управления, корабельные расчеты постов противовоздушной обороны ПВО и подразделения морской авиации провели совместные учения с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника", - сказал он.
Оборону и условное нападение на базы отрабатывали экипажи пяти надводных кораблей и самолеты Су-30 из состава морской авиации Черноморского флота.
По словам Трухачева, на кораблях были приведены в готовность средства ПВО, в воздух поднялись дежурные самолеты морской авиации. Кроме того, для дезинформации воздушного противника на кораблях активировали средства радиоэлектронной и визуальной маскировки.
"На следующем этапе учений расчеты корабельных боевых постов своевременно обнаружили и классифицировали цели, а расчеты ПВО при подходе воздушных целей на рубеж ведения огня уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей", - добавил представитель Черноморского флота.
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24.01.2018
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