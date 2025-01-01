Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Зенитчики и авиация Черноморского флота обнаружили на учениях неопознанные воздушные цели

25.01.2018 ТАСС 133 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель Су-30 СМ. Архивное фото
Истребитель Су-30 СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Корпорация "Иркут"

Оборону и условное нападение на базы отрабатывали экипажи пяти надводных кораблей и самолеты Су-30

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Корабельные расчеты ПВО и морская авиация Черноморского флота провели совместные учения по противовоздушной обороне, в ходе которых обнаружили неопознанные воздушные цели. Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Вячеслав Трухачев.

"В пунктах базирования Черноморского флота дежурные смены центров управления, корабельные расчеты постов противовоздушной обороны ПВО и подразделения морской авиации провели совместные учения с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника", - сказал он.

Оборону и условное нападение на базы отрабатывали экипажи пяти надводных кораблей и самолеты Су-30 из состава морской авиации Черноморского флота.

По словам Трухачева, на кораблях были приведены в готовность средства ПВО, в воздух поднялись дежурные самолеты морской авиации. Кроме того, для дезинформации воздушного противника на кораблях активировали средства радиоэлектронной и визуальной маскировки.

"На следующем этапе учений расчеты корабельных боевых постов своевременно обнаружили и классифицировали цели, а расчеты ПВО при подходе воздушных целей на рубеж ведения огня уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей", - добавил представитель Черноморского флота.
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Проекты
Военные учения
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.01 09:46
  • 1
"Роскосмос" оказался самым бесполезным для бюджета ведомством
  • 25.01 08:37
  • 2
Инженер секретного бюро подводных лодок пропал в Санкт-Петербурге
  • 25.01 08:36
  • 9
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 25.01 08:17
  • 3
Названа лучшая в мире крылатая ракета
  • 25.01 08:00
  • 1
Путин назвал основную задачу российской промышленности
  • 25.01 07:32
  • 171
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 25.01 07:07
  • 1
Обновленный ракетоносец Ту-160 поднялся в небо
  • 25.01 06:32
  • 132
С опозданием на 10 лет
  • 25.01 02:32
  • 1
На Кубани расчеты С-300 "отразили" массированный авиаудар противника
  • 25.01 02:13
  • 1
Оснащенность ВМФ морскими спасательными техническими средствами за последние несколько лет увеличилась в 5,3 раза
  • 25.01 02:03
  • 1
Спецназ блокировал прорыв диверсантов на учении в Курской области
  • 25.01 00:45
  • 1
СМИ: третья попытка испытаний двигателей ракеты Falcon Heavy намечена на субботу
  • 25.01 00:24
  • 6100
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.01 22:25
  • 3
Нулевые резервы
  • 24.01 20:57
  • 1
Россия поставит Мьянме шесть истребителей Су-30
другие обсуждаемые темы