Зенитчики и авиация Черноморского флота обнаружили на учениях неопознанные воздушные цели



Истребитель Су-30 СМ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Корпорация "Иркут" Истребитель Су-30 СМ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Корпорация "Иркут"

Оборону и условное нападение на базы отрабатывали экипажи пяти надводных кораблей и самолеты Су-30

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Корабельные расчеты ПВО и морская авиация Черноморского флота провели совместные учения по противовоздушной обороне, в ходе которых обнаружили неопознанные воздушные цели. Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Вячеслав Трухачев.

"В пунктах базирования Черноморского флота дежурные смены центров управления, корабельные расчеты постов противовоздушной обороны ПВО и подразделения морской авиации провели совместные учения с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника", - сказал он.

Оборону и условное нападение на базы отрабатывали экипажи пяти надводных кораблей и самолеты Су-30 из состава морской авиации Черноморского флота.

По словам Трухачева, на кораблях были приведены в готовность средства ПВО, в воздух поднялись дежурные самолеты морской авиации. Кроме того, для дезинформации воздушного противника на кораблях активировали средства радиоэлектронной и визуальной маскировки.

"На следующем этапе учений расчеты корабельных боевых постов своевременно обнаружили и классифицировали цели, а расчеты ПВО при подходе воздушных целей на рубеж ведения огня уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей", - добавил представитель Черноморского флота.