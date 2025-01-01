Более тысячи курсантов пройдут практику на двух учебных кораблях ВМФ РФ в 2018 году
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Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп".
Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС
Главный штурман ВМФ Эдуард Луйк уточнил, что морскую практику смогут пройти курсанты высших военно-морских учебных заведений, учащиеся Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского корпуса
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Морская практика курсантов военно-морских образовательных заведений ВМФ России в этом году пройдет сразу на двух учебных кораблях. Об этом журналистам сообщил главный штурман ВМФ контр-адмирал Эдуард Луйк.
"В 2018 году курсанты военно-морских образовательных заведений впервые пройдут морскую практику сразу на двух учебных кораблях - "Перекоп" и "Смольный", - сказал он.
Луйк отметил, что эти учебные корабли с 2010 по 2016 год последовательно прошли ремонт и в дальнейшем будут использоваться по своему прямому предназначению - для организации морской практики курсантов высших военно-морских учебных заведений, учащихся Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского корпуса.
"До конца 2018 года морскую практику на этих кораблях пройдут свыше 1 тыс. курсантов, нахимовцев и морских кадет. Планируется, что морскую практику смогут пройти и учащиеся военных кафедр гражданских учебных заведений морской направленности", - сказал главный штурман флота.
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24.01.2018
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