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NI рассказал о новой особенности российских бомбардировщиков Ту-95

25.01.2018 РИА Новости 342 0
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России. Архивное фото
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские бомбардировщики Ту-95 приобретают новую особенность, которая позволяет им быстро реагировать на изменение ситуации во время боевых действий и внезапное появление новых целей, пишет National Interest, ссылаясь на экспертов.

Как сообщает издание, Ту-95 начинают получают возможность изменять целеуказание для крылатых ракет, которым уже задано направление полета. Операция по борьбе с терроризмом в Сирии показала, что российские бомбардировщики могли использовать СВП-систему (прицельно-навигационный комплекс) для перенаправления ракет.

Кроме того, согласно некоторым докладам, Ту-95 способны изменить целеуказание ракетам, находящимся в воздухе. Эксперты сообщают, что даже если бомбардировщики не обрели эту особенность, она "скорее всего, разрабатывается".

Таким образом, отмечает журнал, США перестали быть единственными обладателями высокоточного оружия.
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Ту-95

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