NI рассказал о новой особенности российских бомбардировщиков Ту-95
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские бомбардировщики Ту-95 приобретают новую особенность, которая позволяет им быстро реагировать на изменение ситуации во время боевых действий и внезапное появление новых целей, пишет National Interest, ссылаясь на экспертов.
Как сообщает издание, Ту-95 начинают получают возможность изменять целеуказание для крылатых ракет, которым уже задано направление полета. Операция по борьбе с терроризмом в Сирии показала, что российские бомбардировщики могли использовать СВП-систему (прицельно-навигационный комплекс) для перенаправления ракет.
Кроме того, согласно некоторым докладам, Ту-95 способны изменить целеуказание ракетам, находящимся в воздухе. Эксперты сообщают, что даже если бомбардировщики не обрели эту особенность, она "скорее всего, разрабатывается".
Таким образом, отмечает журнал, США перестали быть единственными обладателями высокоточного оружия.
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24.01.2018
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